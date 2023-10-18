Al Arabiya сообщил о более чем 800 погибших и раненых при атаке в Газе
Более 800 человек погибли или получили ранения в результате удара по больнице аль-Ахли в секторе Газа, сообщает телеканал Al Arabiya в соцсети X (Twitter).
Ранее канал передавал, что по меньшей мере 500 человек погибли в результате атаки Израиля на больницу.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложила ответственность за удар на запрещенную в России террористическую организацию «Исламский джихад», причиной военные назвали неудачный запуск ракеты.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил в произошедшем террористов. «Весь мир должен знать: на больницу в секторе Газа напали варварские террористы, а не ЦАХАЛ. Те, кто жестоко убивал наших детей, убивают и своих собственных», — написал Нетаньяху в соцсети.
ХАМАС, в свою очередь, заявил, что в атаке виноват Израиль. Глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания заявил, что ответственность лежит также на США из-за поддержки, которую они оказывают израильской стороне. После удара по больнице Пентагон призвал Израиль соблюдать законы войны при проведении операций против в секторе Газа.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур из-за атаки.