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Палестино-израильский конфликт ,  
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Al Arabiya сообщил о более чем 800 погибших и раненых при атаке в Газе

Al Arabiya: более 800 человек погибли или ранены при атаке на больницу в Газе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Ранее телеканал сообщал, что по меньшей мере 500 человек погибли в результате атаки Израиля на больницу аль-Ахли в секторе Газа. ЦАХАЛ возложил ответственность за удар на «Исламский джихад»

Более 800 человек погибли или получили ранения в результате удара по больнице аль-Ахли в секторе Газа, сообщает телеканал Al Arabiya в соцсети X (Twitter).

Ранее канал передавал, что по меньшей мере 500 человек погибли в результате атаки Израиля на больницу.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложила ответственность за удар на запрещенную в России террористическую организацию «Исламский джихад», причиной военные назвали неудачный запуск ракеты.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил в произошедшем террористов. «Весь мир должен знать: на больницу в секторе Газа напали варварские террористы, а не ЦАХАЛ. Те, кто жестоко убивал наших детей, убивают и своих собственных», — написал Нетаньяху в соцсети.

ХАМАС, в свою очередь, заявил, что в атаке виноват Израиль. Глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания заявил, что ответственность лежит также на США из-за поддержки, которую они оказывают израильской стороне. После удара по больнице Пентагон призвал Израиль соблюдать законы войны при проведении операций против в секторе Газа.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур из-за атаки.

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Теги
Елена Чернышова
сектор Газа Больница атака
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