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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Израиле из-за войны с ХАМАС погибли 14 американцев и восемь французов

В Израиле из-за войны с ХАМАС погибли 14 американцев и восемь французов
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Палестино-израильский конфликт

В Израиле в результате конфликта с палестинской группировкой ХАМАС погибли 14 граждан США. Об этом сообщил американский президент Джо Байден, выступая в Белом Доме, передает CNN.

Ранее сообщалось об 11 погибших в конфликте американцах. Как уточнил на брифинге для журналистов помощник президент США по национальной безопасности Джейк Салливан, пропавшими без вести числятся как минимум 20 американцев.

Число граждан Франции, погибших в результате войны, выросло до восьми, сообщила глава МИД страны Катрин Колонна (ранее сообщалось о трех погибших). Еще 20 французов, по ее словам, числятся пропавшими без вести. Она допустила, что некоторые из них были похищены.

По данным Минздрава сектора Газа, с палестинской стороны в результате конфликта погибли 900 человек, 4,5 тыс. получили ранения. В конфликте погибли граждане России, Таиланда, Непала, Германии и других стран. С израильской стороны погибли не менее 900 человек, тысячи ранены.

ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября. Израиль объявил режим ЧС, мобилизовал 300 тыс. резервистов и уже несколько дней наносит авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «превратить в руины» все места, где находится группировка.

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Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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