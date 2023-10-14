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Палестино-израильский конфликт ,  
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Haaretz узнала об обнаружении армией тел пропавших израильтян в Газе

Haaretz: ЦАХАЛ нашла тела пропавших израильтян в ходе рейдов в секторе Газа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нашла в секторе Газа тела пропавших без вести израильтян, сообщает Haaretz.

Тела обнаружили в ходе рейдов с привлечением танков в течение прошедших суток, отмечает издание. Армия объявила о рейдах 13 октября, их провели «в попытке исключить угрозу со стороны террористов» и с целью собрать информацию, которая поможет найти заложников.

Ранее, 12 октября, израильская сторона сообщала, что в заложники к палестинской группировке ХАМАС попали около 150 человек. Спустя два дня армия оценила численность взятых в заложники мирных жителей в 120 человек. Среди них есть люди с двойным гражданством, в том числе россияне.

Накануне военное крыло ХАМАС — «Бригады аль-Кассам» — заявило, что в течение суток 13 заложников погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа. В ночь на 14 октября член политбюро палестинской группировки Абу Марзук заявил, что в результате ударов погибли еще четверо израильских военнослужащих, захваченных в плен на погранпереходе в Эрезе.

Израиль предупреждал, что намерен уничтожить ХАМАС, даже если это будет означать риск для заложников. «Конечно, мы хотим увидеть всех наших мальчиков, девочек, бабушек, всех, кто был похищен, мы хотим видеть их дома, но сейчас мы сосредоточены на нашей национальной стратегии — уничтожении террористического потенциала ХАМАС», — пояснил посол страны в ООН Гилад Эрдан. В ЦАХАЛ, в свою очередь, не исключали, что заложников в Газе удерживают под землей.

«Бригады аль-Кассам» грозили казнить заложников в случае, если Израиль не будет предупреждать об авиаударах.

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