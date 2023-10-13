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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия Израиля провела рейды с танками в секторе Газа

Армия Израиля провела в секторе Газа локальные рейды по поиску заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ЦАХАЛ задействовала в «локальных рейдах» пехоту и танки. Наземная операция в секторе Газа еще не началась. Власти Израиля ранее призвали в течение суток эвакуировать 1,1 млн палестинцев
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля провела рейды на территории сектора Газа «в попытке исключить угрозу со стороны террористов» и с целью собрать информацию, которая поможет найти заложников, говорится в сообщении ЦАХАЛы в Telegram.

Военные заявили, что пресекли деятельность ячейки палестинского исламистского движения ХАМАС в этом районе, которая запускала по Израилю противотанковые ракеты, и нейтрализовали ее инфраструктуру.

Fox News со ссылкой на ЦАХАЛ передает, что это были «локальные рейды», в которых участвовали пехота и танки, а масштабная наземная операция в секторе Газа еще не началась.

По данным израильских властей, на территории анклава удерживаются около 150 заложников, которых боевики захватили во время нападения на южные районы Израиля. ХАМАС утверждал, что захватил около 100 человек, среди которых есть люди с двойным гражданством, в том числе российским. Палестинская военизированная группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России), присоединившаяся к ХАМАС, говорила, что взяла в плен более 30 человек — как военных, так и мирных жителей.

Число погибших в Израиле с начала нового военного обострения 7 октября превысило 1,3 тыс. человек, в секторе Газа — 1,4 тыс.

10 октября власти Израиля объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа из-за непрекращающихся столкновений с ХАМАС. По данным издания Walla, премьер Биньямин Нетаньяху в одном из разговоров с президентом США Джо Байденом предупредил его о начале наземной операции. Байден в ответ призвал свести к минимуму жертвы среди гражданских. Утром 13 октября Минобороны Израиля уведомило ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из сектора Газа на юг в течение суток.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЦАХАЛ Израиль ХАМАС сектор Газа рейды
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