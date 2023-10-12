В США исключили участие своих военных в спасении заложников из Израиля

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В США не рассматривают возможность участия американских военных в операциях по освобождению заложников из Израиля, которых удерживают в секторе Газа. Об этом заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер в эфире телеканала NBC.

«На данный момент мы не рассматриваем возможность участия американских военных в этой миссии», — отметил он. Файнер добавил, что Вашингтон отправил в Израиль специалистов, которые проконсультируют израильских коллег и убедятся, что они «нашли лучший способ доставить этих людей домой».

Он объяснил, что проводить военную операцию по освобождению заложников в секторе Газа очень трудно, поскольку это густонаселенная территория — по последним данным, на площади 360 кв. км проживали около 2,3 млн человек. Кроме того, в регионе много труднодоступных мест, в которых могут удерживать заложников.

«Существует проблема разведки: как найти этих людей. А затем, когда вы их найдете, если вы их найдете, как вы <...> договоритесь об их освобождении или попытаетесь оперативно вывести их», — сказал Файнер.

В палестинском исламистском движении ХАМАС оценивают общее число взятых в заложники в Израиле в десятки человек. По данным израильской стороны, всего в плен к ХАМАС попали около 150 человек. Среди заложников есть несколько граждан США, заявил американский президент Джо Байден.

По мнению представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковника Джонатана Конрикуса, пленных держат в секторе Газа под землей. «Судя по всему, поскольку ХАМАС планировал начать эту атаку и взять этих людей в заложники, он заранее выделил места, где можно спрятать заложников и скрыть их от израильской разведки», — сказал он. Подполковник отметил, что ситуация с заложниками — «чрезвычайно чувствительная и сложная тема».