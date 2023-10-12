 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В США исключили участие своих военных в спасении заложников из Израиля

В Белом доме исключили участие военных США в спасении заложников из Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Chris Hondros / Getty Images
Фото: Chris Hondros / Getty Images

В США не рассматривают возможность участия американских военных в операциях по освобождению заложников из Израиля, которых удерживают в секторе Газа. Об этом заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер в эфире телеканала NBC.

«На данный момент мы не рассматриваем возможность участия американских военных в этой миссии», — отметил он. Файнер добавил, что Вашингтон отправил в Израиль специалистов, которые проконсультируют израильских коллег и убедятся, что они «нашли лучший способ доставить этих людей домой».

Он объяснил, что проводить военную операцию по освобождению заложников в секторе Газа очень трудно, поскольку это густонаселенная территория — по последним данным, на площади 360 кв. км проживали около 2,3 млн человек. Кроме того, в регионе много труднодоступных мест, в которых могут удерживать заложников.

«Существует проблема разведки: как найти этих людей. А затем, когда вы их найдете, если вы их найдете, как вы <...> договоритесь об их освобождении или попытаетесь оперативно вывести их», — сказал Файнер.

В палестинском исламистском движении ХАМАС оценивают общее число взятых в заложники в Израиле в десятки человек. По данным израильской стороны, всего в плен к ХАМАС попали около 150 человек. Среди заложников есть несколько граждан США, заявил американский президент Джо Байден.

По мнению представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковника Джонатана Конрикуса, пленных держат в секторе Газа под землей. «Судя по всему, поскольку ХАМАС планировал начать эту атаку и взять этих людей в заложники, он заранее выделил места, где можно спрятать заложников и скрыть их от израильской разведки», — сказал он. Подполковник отметил, что ситуация с заложниками — «чрезвычайно чувствительная и сложная тема».

Читайте на РБК Pro
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
Забудьте о США и Китае: куда вывести российскую IT-компанию
Взять двушку в Хошимине: стоит ли инвестировать в недвижимость Вьетнама
«Роснано» предупредило о риске банкротства. Чего ждать владельцам бондов
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Джо Байден США американские военные заложники освобождение заложников Израиль ХАМАС сектор Газа
Материалы по теме
Израиль назвал условие снятия энергоблокады с сектора Газа
Политика
ХАМАС опубликовал видео освобождения израильских заложников
Политика
Habertürk узнала о переговорах Турции с ХАМАС по заложникам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 103,04 (-2,92) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 96,99 (-2,99) Инвестиции, 17:26
«Аэрофлот» урегулировал спор по четырем иностранным самолетам Бизнес, 19:40
Путин поручил ввести штрафы для бизнеса за нарушение экологических квот Бизнес, 19:37
В Севастополе отменили воздушную тревогу Политика, 19:34
X удалила сотни связанных с ХАМАС профилей после претензий ЕС Политика, 19:31
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 19:28
Юрист рассказал о последствиях отстранения ОКР Спорт, 19:22
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 19:21
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Акции «Инарктики» подорожали на 6% на новости о повышении уровня листинга Инвестиции, 19:14
Не нефтью единой: чем важен несырьевой неэнергетический экспорт Новая экономика, 19:08
Глава Генштаба признал, что Израиль не справился с атакой ХАМАС 7 октября Политика, 19:07
Страны Балтии усилили защиту подводной инфраструктуры Политика, 19:03
Израильская авиакомпания «Эль Аль» впервые с 1982 выполнит рейс в субботу Политика, 18:59
Военная операция на Украине. Карта на 12 октября Политика, 18:53
МОК отстранил Олимпийский комитет России. Что это значит Спорт, 18:53