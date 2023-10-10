ХАМАС отказался обсуждать освобождение заложников до окончания войны

Боевики увели из Израиля до 150 заложников, среди них есть россияне. Группировка не планирует обсуждать их судьбу до прекращения боев. Израиль отказывается от переговоров, намереваясь уничтожить «террористический потенциал» ХАМАС

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Палестинская группировка ХАМАС не будет проводить переговоры по «заключенным и пленникам, удерживаемым силами сопротивления», до завершения военных действий, заявил глава политбюро организации Исмаил Хания, пишет Haaretz.

Утром 10 октября ХАМАС сообщал о контактах с Россией по вопросу взятых в плен людей с российским гражданством, их число не уточнялось. Среди заложников есть также граждане Мексики, Бразилии, Непала, Великобритании, Таиланда и, возможно, Германии и США.

Боевики оценивают общее количество взятых в заложники лиц с двойным гражданством в десятки человек. По данным Израиля, всего в плен к ХАМАС попали от 100 до 150 человек.

В 2011-м Израиль вернул более тысячи палестинцев в обмен на одного своего гражданина.

Китайское госагентство «Синьхуа» со ссылкой на источник в группировке сообщало о переговорах между Израилем и ХАМАС по вопросу заложников при посредничестве Катара. Группировка потребовала в обмен на захваченных женщин вернуть 36 палестинских женщин, отбывающих сроки в тюрьмах Израиля. Однако официально представитель ХАМАС эти данные отверг: «Сейчас не время говорить о переговорах по какой-либо сделке, будь то пленные или другое». Группировка заявила о готовности к мирному соглашению, отметив, что выполнила поставленные задачи.

Власти Израиля, однако, отвергают возможность диалога в настоящий момент, эта возможность «даже не обсуждается». «Мы сосредоточены на нашей национальной стратегии — уничтожении террористического потенциала ХАМАС», — пояснил израильский посол в ООН Гилад Эрдан.

ЦАХАЛ решила отойти от практики «стука по крыше» — перестать предупреждать об ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа рассылкой сообщений или маломощными зарядами, сообщили The Times of Israel источники в правительстве. С их слов, удар по зданиям не нанесут только в том случае, если будет точно известно о нахождении там пленных.



По последним данным, с израильской стороны от атак боевиков ХАМАС погибли 900 человек, ранены 2,5 тыс.; с палестинской — из-за действий израильской армии — 704 погибших, 3,9 тыс. раненых. Среди погибших в Израиле — два россиянина.



