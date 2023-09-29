Кремль заявил о переговорах с Баку о пребывании миротворцев в Карабахе

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Нагорный Карабах — это территория Азербайджана, поэтому вопрос о дальнейшем пребывании российских миротворцев в регионе будет обсуждаться с Баку. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана. Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», — ответил Песков на вопрос о судьбе миротворческой миссии.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением Армении, Азербайджана и России, которое было подписано 10 ноября 2020 года после прекращения боевых действий в регионе. По этому документу, контингент должен оставаться в регионе минимум до 2025 года.

Миротворцы участвуют в переговорах армян Карабаха и представителей Баку и контролируют сдачу вооружений. Кроме того, авиация миротворческого контингента вывозила из Нагорного Карабаха в Армению пострадавших при взрыве на АЗС, накануне эвакуация завершилась.

Днем 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня. Оно предусматривало вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

Кремль называл Карабах территорией Азербайджана, а ситуацию в регионе — внутренним делом страны. Премьер Армении Никол Пашинян возлагал ответственность за действия Баку на российский миротворческий контингент. В Кремле обвинения отвергли.

Накануне президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.