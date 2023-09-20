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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Кремль назвал внутренним делом Азербайджана ситуацию в Карабахе

Песков: ситуация в Нагорном Карабахе — внутреннее дело Азербайджана
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Ситуация в Нагорном Карабахе — это внутреннее дело Азербайджана, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков «Первому каналу».

Корреспондент спросил его: «Исходит ли Кремль из того, что Карабах — это внутреннее дело Азербайджана?».

«Безусловно, Карабах — это внутреннее дело Азербайджана, и Азербайджан действует на своей территории», — ответил Песков.

Оснований для разговоров об этнических чистках в республике сейчас нет, добавил пресс-секретарь президента. Россия выражает свою озабоченность по этому поводу через прямые контакты со сторонами, подчеркнул он.

В Кремле, по словам Пескова, внимательно наблюдают за ситуацией. «Мы убеждены, что все права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть обеспечены», — заключил пресс-секретарь.

Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Минобороны страны обвинило армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Спустя четыре часа после начала боевых действий власти Нагорного Карабаха запросили переговоры. На следующий день власти республики сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня и разоружении.

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Россия не была заблаговременно проинформирована об операции Азербайджана, заявляли в Кремле. Российские миротворцы узнали об операции в Карабахе за несколько минут до ее начала, отмечали в российском МИДе. Власти Армении обвинили Россию в том, что она не уведомила Ереван о планах Баку. Кремль отверг обвинения в отношении миротворцев и заявил, что Азербайджан ведет боевые действия де-юре на своей территории. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что миротворцы делают все для защиты мирного населения.

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Теги
Дмитрий Песков Нагорный Карабах Азербайджан внутренняя политика
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