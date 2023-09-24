Российским военным в Карабахе сдали 1,2 тыс. стволов

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Военные Нагорного Карабаха продолжили сдавать миротворцам России военную технику и вооружение. Об этом сообщает Минобороны в бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента.

«Продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 24 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 1200 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 130 тыс. боеприпасов», — говорится в бюллетене.

Помимо этого, миротворцы обеспечили доставку гуманитарных вузов для мирного населения Карабаха — 125 т продовольствия и 65 т топлива.

Днем 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня. Оно предусматривало вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

22 сентября Минобороны сообщило, что «вооруженные формирования Карабаха» начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Военные передали шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и примерно 5 тыс. боеприпасов.

Порядка 2 тыс. российских миротворцев находятся в Нагорном Карабахе с 2020 года в соответствии с договоренностями Москвы с Баку и Ереваном. 20 сентября Минобороны России сообщило, что несколько миротворцев погибли при обстреле автомобиля в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах). Прокуратура Азербайджана уточнила, что погибли шесть российских военнослужащих.