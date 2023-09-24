 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Российским военным в Карабахе сдали 1,2 тыс. стволов

Минобороны: военные Карабаха сдали 130 тыс. боеприпасов и 1,2 тыс. стволов
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Военные Нагорного Карабаха продолжили сдавать миротворцам России военную технику и вооружение. Об этом сообщает Минобороны в бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента.

«Продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 24 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 1200 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 130 тыс. боеприпасов», — говорится в бюллетене.

Помимо этого, миротворцы обеспечили доставку гуманитарных вузов для мирного населения Карабаха — 125 т продовольствия и 65 т топлива.

Днем 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня. Оно предусматривало вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

22 сентября Минобороны сообщило, что «вооруженные формирования Карабаха» начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Военные передали шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и примерно 5 тыс. боеприпасов.

Порядка 2 тыс. российских миротворцев находятся в Нагорном Карабахе с 2020 года в соответствии с договоренностями Москвы с Баку и Ереваном. 20 сентября Минобороны России сообщило, что несколько миротворцев погибли при обстреле автомобиля в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах). Прокуратура Азербайджана уточнила, что погибли шесть российских военнослужащих.

Читайте на РБК Pro
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
Стратегия в условиях неопределенности: актуальные вызовы и инструменты
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
миротворцы Нагорный Карабах Минобороны Армения Азербайджан
Материалы по теме
В Азербайджане создали спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха
Политика
Пашинян назвал условие эвакуации жителей Нагорного Карабаха в Армению
Политика
Баку заявил о первых итогах расследования гибели миротворцев в Карабахе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Нигер запретил французским самолетам летать над страной Политика, 20:23
Дзюба на вопрос о Семаке ответил: «А кто это?» Спорт, 20:19
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 20:10
Фанаты «Аякса» сорвали матч с «Фейенордом», закидав поле фаерами Спорт, 20:01
Российским военным в Карабахе сдали 1,2 тыс. стволов Политика, 20:00
Дзюба поучаствовал в стычке с игроками «Зенита» Спорт, 20:00
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 19:22
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В ДТП в Свердловской области пострадали 15 детей Общество, 19:18
В Ереване начался шестой за неделю митинг за отставку Пашиняна Политика, 18:59
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 18:58
Сердар Бердымухамедов стал Героем Туркменистана Политика, 18:50
Власти оценили доходы от «курсовой ренты» более чем в 750 млрд руб. Экономика, 18:35
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 18:33
«Зенит» впервые с 2017 года проиграл дома «Локомотиву» в РПЛ Спорт, 18:33