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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Военных Карабаха пригласили служить в армии Армении

Замглавы Минобороны Армении: военных Карабаха ждут в армянской армии
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Военные из Нагорного Карабаха, которые на фоне событий в республике переехали в Армению, смогут продолжить службу в ее армии. Об этом сообщил замглавы армянского Минобороны Арман Саркисян, передает «Sputnik Армения».

«Для нас было бы желательно, если бы военнослужащие Армии обороны [Нагорного Карабаха] поступили на службу в Минобороны Республики Армения, потому что это наши соотечественники, и своим опытом, военными знаниями они могут принести пользу Вооруженным силам страны», — сказал Саркисян.

Сейчас Министерство обороны Армении изучает ситуацию, добавил он. Саркисян заверил, что все, кто изъявит желание продолжить службу в армянской армии, получат такую возможность.

Этнические армяне начали массово уезжать из Нагорного Карабаха после «антитеррористической операции» Азербайджана, которую Баку начал 19 сентября. Боевые действия завершились на следующий день. Баку и Степанакерт по предложению российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня. Оно также включало пункты о роспуске армии Карабаха и его реинтеграции как части Азербайджана.

К утру 29 сентября, по данным правительства Армении, в страну въехали почти 85 тыс. армян из Нагорного Карабаха. По данным переписи 2015 года, в непризнанной республике проживали 151 тыс. человек, из них 95% — армяне. В сентябре 2023 года советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян заявил, что уехать из региона хотят около 120 тыс. этнических армян, или 99,9% населения.

Накануне президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. В документе говорится, что населению как внутри, так и за ее пределами стоит «ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными» азербайджанской стороной, и самостоятельно принять решение.

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Теги
Армения Армия служба в армии Нагорный Карабах эмиграция
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