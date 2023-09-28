Российские миротворцы вывезли из Карабаха 258 пострадавших при взрыве

Экипажи вертолетов российских миротворцев завершили эвакуацию пострадавших при взрыве резервуара с топливом на заправке в Нагорном Карабахе, всего из республики вывезено 258 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Людей перевезли из Степанакерта в медицинские учреждения Армении. Всего было совершено 42 санитарных рейса, уточнили в ведомстве.

Взрыв произошел вечером 25 сентября на заправке у дороги Степанакерт — Аскеран. Там выдавали бензин жителям Карабаха, которые уезжали в Армению. Омбудсмен Карабаха Гегам Степанян после взрыва сообщил, что медицинских возможностей Карабаха недостаточно для лечения раненых.

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян уточняла, что всех пострадавших в результате взрыва планируют перевезти в Армению на лечение. Она отмечала, что те, кого привозят, в основном находятся в тяжелом состоянии.

Согласно последним данным, которые приводил омбудсмен Карабаха, при взрыве погибли 68 человек, еще 290 получили ранения. 105 человек числятся пропавшими без вести.

Этнические армяне начали уезжать из Нагорного Карабаха после завершения там «антитеррористической операции» Азербайджана. Она началась 19 сентября и завершилась на следующий день. Баку и Степанакерт по предложению российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня. Оно содержит положения о расформировании и разоружении армии Карабаха и реинтеграции региона как части Азербайджана.