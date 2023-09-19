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Эрдоган назвал невозможным уход России из Крыма в настоящее время

Президент Турции Эрдоган: уход России из Крыма в настоящее время невозможен
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Уход России с территории Крыма в настоящее время невозможен, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью PBS в ответ на вопрос журналиста, поддерживает ли он цель Украины вернуть контроль над полуостровом.

Турецкий лидер рассказал, что еще в 2014 году беседовал с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Крыма.

«Я не добился успеха в дискуссиях. И я не смог заставить их уйти из Крыма. Я думаю, что в настоящее время это тоже невозможно. Я думаю, что только время покажет», — сказал он.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Решение поддержали 96% участвовавших в голосовании жителей полуострова. Украина и западные страны не признали итогов референдума.

Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины и не признает «аннексию» Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский летом прошлого года говорил, что страна готова вернуть Крым «любыми средствами». Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов допускал, что это произойдет «комбинированным путем — военной силой и дипломатией».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что ВСУ вернут Крым в течение семи месяцев, после чего займутся «закрытием всего, что касается российского культурного пространства».

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Зеленский отмечал, что возвращение Крыма под контроль Киева — это безальтернативный вариант не только для Украины, но и всего мира. В апреле он говорил, что Украина планирует вернуть контроль над полуостровом в ходе контрнаступления.

Украина начала контрнаступление в начале минувшего июня. Зеленский признавал, что оно идет «очень сложно» и ВСУ встречают серьезное сопротивление.

18 сентября Зеленский заявил, что военный конфликт его страны с Россией не окончится путем передачи территорий, и заверил, что контрнаступление украинской армии продолжится при любой погоде. На вопрос, будет ли Украина добиваться возвращения Крыма, он не ответил.

Как отмечал Путин, результатов у ВСУ нет, а потери большие.

Российские власти считают вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым и исключают возможность возвращения его под контроль Киева.

Путин пообещал применять для обороны территории России «все средства». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что попытки Украины отвоевать Крым станут основанием для применения всех средств защиты, включая «предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания».

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Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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