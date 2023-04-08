Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира

Возвращение Крыма в состав Украины нужно «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН», заявил президент страны Владимир Зеленский. Российские власти исключают переход полуострова под контроль Киева

Владимир Зеленский (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Возвращение Крыма под контроль Киева — это безальтернативный вариант не только для Украины, но и всего мира, заявил президент страны Владимир Зеленский во время ифтара — вечернего приема пищи у мусульман в Рамадан — с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа (признан в России экстремистской организацией и запрещен), передает «Укринформ».

Зеленский выразил уверенность, что Крымский полуостров вернется в состав Украины, это нужно «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН», заявил он.

Российские власти считают вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым и исключают возможность возвращения его под контроль Киева. Президент Владимир Путин пообещал применять для обороны территории России «все средства». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что попытки Украины отвоевать Крым станут основанием для применения всех средств защиты, включая «предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания». Глава республики Сергей Аксенов заявил, что Украине «не видать Крым как своих ушей».

Зеленский летом 2022 года говорил, что страна готова возвращать Крым «любыми средствами». Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускал, что это произойдет «комбинированным путем — военной силой и дипломатией». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что ВСУ вернут Крым в течение семи месяцев, после чего займутся «закрытием всего, что касается российского культурного пространства».

В конце марта госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что для возвращения утраченных территорий Киев может выбрать невоенный путь. Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркивал, что решать будущее Крыма в контексте конфликта Москвы и Киева должны украинцы «при поддержке Соединенных Штатов» (США, как и большинство других стран, не признают законность присоединения Крыма к России). Президент Джо Байден допускал, что Украина вернет контроль над Крымом, но не сразу.

Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига в начале апреля заявил, что Киев готов обсудить с Москвой статус Крыма, если украинские войска выйдут к административным границам полуострова. При этом он отметил, что Украина не исключает и военное решение вопроса.