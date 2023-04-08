Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Экоактивисты объявили о планах «блокировать» Берлин акциями протестов Общество, 01:59
Пользователям Google Pay по ошибке начислили от $10 до $1 тыс. Технологии и медиа, 01:39
NYT сообщила об утечке документов США об Украине, Ближнем Востоке и Китае Политика, 01:12
Россельхознадзор нашел свинину в халяльной продукции из Киргизии Общество, 00:56
Минобороны обвинило Киев в подготовке провокации с применением химоружия Политика, 00:44
WSJ сообщила об изучении США мер против «Лаборатории Касперского» Технологии и медиа, 00:28
Нетаньяху поручил мобилизовать резервные роты полиции после теракта Политика, 00:26
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира Политика, 00:25
«Это мошенничество». Почему рухнули разработчики беспилотных авто в США Pro, 00:00
Аналитики сообщили о росте популярности курортов Башкирии и Сахалина Общество, 00:00
Как власти Великобритании заставили продать клуб АПЛ саудитам Спорт, 00:00
Путин поручил рассмотреть включение советских писателей в курс литературы Общество, 07 апр, 23:53
УПЦ опровергла данные о наличии гражданства России у митрополита Онуфрия Политика, 07 апр, 23:22
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении продажи вейпов Бизнес, 07 апр, 23:08
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира

Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Возвращение Крыма в состав Украины нужно «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН», заявил президент страны Владимир Зеленский. Российские власти исключают переход полуострова под контроль Киева
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Возвращение Крыма под контроль Киева — это безальтернативный вариант не только для Украины, но и всего мира, заявил президент страны Владимир Зеленский во время ифтара — вечернего приема пищи у мусульман в Рамадан — с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа (признан в России экстремистской организацией и запрещен), передает «Укринформ».

Зеленский выразил уверенность, что Крымский полуостров вернется в состав Украины, это нужно «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН», заявил он.

Российские власти считают вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым и исключают возможность возвращения его под контроль Киева. Президент Владимир Путин пообещал применять для обороны территории России «все средства». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что попытки Украины отвоевать Крым станут основанием для применения всех средств защиты, включая «предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания». Глава республики Сергей Аксенов заявил, что Украине «не видать Крым как своих ушей».

Зеленский летом 2022 года говорил, что страна готова возвращать Крым «любыми средствами». Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускал, что это произойдет «комбинированным путем — военной силой и дипломатией». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что ВСУ вернут Крым в течение семи месяцев, после чего займутся «закрытием всего, что касается российского культурного пространства».

В конце марта госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что для возвращения утраченных территорий Киев может выбрать невоенный путь. Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркивал, что решать будущее Крыма в контексте конфликта Москвы и Киева должны украинцы «при поддержке Соединенных Штатов» (США, как и большинство других стран, не признают законность присоединения Крыма к России). Президент Джо Байден допускал, что Украина вернет контроль над Крымом, но не сразу.

Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига в начале апреля заявил, что Киев готов обсудить с Москвой статус Крыма, если украинские войска выйдут к административным границам полуострова. При этом он отметил, что Украина не исключает и военное решение вопроса.

Читайте на РБК Pro
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Отношения с FATF на паузе, но смягчения «антиотмывочных» правил не будет
Как избежать ненужных трат и сэкономить время на приеме у врача
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше

Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Крым Военная операция на Украине Украина Россия

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
США заявили о поддержке ударов Украины по Донбассу и Крыму
Политика
Украина назвала условие для переговоров с Россией по Крыму
Политика
Президент Бразилии назвал уступку Киева по Крыму путем к миру на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter