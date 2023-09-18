Зеленский заявил, что наступление ВСУ продолжится при любой погоде

Конфликт на Украине не будет окончен путем передачи части территории, а ВСУ продолжат контрнаступление при любых погодных условиях, заявил Зеленский. Власти России заявляли, что наступление ВСУ полностью провалилось

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт его страны с Россией не будет окончен путем передачи территорий. Кроме того, он заверил, что контрнаступление украинской армии продолжится при любой погоде.

«Нет. Это наша территория», — сказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу СBS в ответ на вопрос о том, готов ли он пойти на территориальные уступки ради мира. На вопрос о том, будет ли Украина добиваться возвращения Крыма, он не ответил.

«Нам нужно двигаться вперед. Мы не можем терять время. Забудьте о погоде и тому подобном», — добавил Зеленский, комментируя вопрос о сроках украинского контрнаступления и о его перспективах после окончания благоприятных погодных условий.

Ранее о том, что Украина пытается добиться результатов в ходе военных действий, пока это позволяет сделать погода, писала The Wall Street Journal. По данным газеты, когда начнутся дожди и снег, условия для ведения боев ухудшатся. «Дождь очень затруднит работу. Грязь ограничит маневренность. Логистические маршруты уже ограничены, а затем вариантов будет еще меньше. Возможности для бронетехники будут сужены», — сказал WSJ Александр Солонко, военный из подразделения ВСУ, осуществляющего разведку с помощью беспилотников.

Украина начала контрнаступление в первые дни июня. Как отмечал российский президент Владимир Путин, результатов у него нет, а потери большие. По данным президента, ВСУ потеряли более 70 тыс. человек. Министр обороны Сергей Шойгу называл самым напряженным запорожское направление.

По данным Financial Times, главная цель наступления ВСУ — прорвать сухопутный мост в Запорожской области, соединяющий Ростовскую область и Крым через новые территории.