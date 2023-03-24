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Медведев напомнил о ядерной доктрине в случае попыток Киева занять Крым

Дмитрий Медведев: попытка Украины отвоевать Крым даст основание к применению любого оружия
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

«Серьезные наступления», связанные с попыткой Украины отвоевать Крым, «очевидно», станут основанием для применения всех средств защиты, включая «предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания», заявил заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

«Попытка отколоть часть государства означает, что это посягательство на существование самого государства», — пояснил он и призвал «делать выводы».

Вместе с тем он назвал заявления Киева о намерении вернуть Крым пропагандой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 24 марта, что для возвращения утраченных территорий Киев может выбрать невоенный путь.

«Я думаю, что на Украине будет территория, за которую украинцы полны решимости сражаться; возможно, есть территория, которую они решат, что им придется попытаться вернуть иными способами», — сказал он.

Материал дополняется.

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Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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