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Экс-генерал ВСУ назвал отчеты о контрнаступлении слишком оптимистичными

Экс-генерал ВСУ: отчеты Зеленского о контрнаступлении слишком оптимистичные
Сюжет
Военная операция на Украине

Отчеты президента Украины Владимира Зеленского о военных действиях в ходе контрнаступления слишком оптимистичные, заявил отставной генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.

«Достаточно оптимистично говорит президент, но я не знаю, кто пишет ему эти тексты, в определенных моментах у меня возникает беспокойство», — сказал Кривонос в интервью телеканалу «Фабрика новостей» (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что, по словам Зеленского, ВСУ уже «практически победили», хотя на деле это не так.

8 сентября Зеленский заявил, что Россия останавливает украинское контрнаступление «с неба». Он отметил, что идет замедление всех процессов помощи Киеву, в том числе предоставление оружия. По его словам, когда власти Украины спрашивают, как идет контрнаступление, он может ответить, что «наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты».

Спустя три дня Зеленский фразой «No happy end» охарактеризовал ход контрнаступления. Он отметил, что ВСУ потеряли много людей, и происходящее — «не фильм со счастливым концом».

Украина ведет контрнаступление с начала лета. Зеленский говорил, что оно идет «очень сложно» и ВСУ встречают серьезное сопротивление.

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ВСУ продолжат контрнаступление даже с началом холодов, сообщал глава разведки Украины Кирилл Буданов. «На холоде, в сырость и грязь бороться труднее», — заявил он, отметив, что наступление идет медленнее, чем ему бы хотелось.

Президент России Владимир Путин заявил в середине лета, что украинское наступление «провалилось». В сентябре он добавил, что «это не пробуксовка», а именно провал. Российское Минобороны заявляло, что пресекает попытки ВСУ контратаковать на разных направлениях, включая южнодонецкое, артемовское и запорожское.

Теги
Украина ВСУ Владимир Зеленский контрнаступление
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