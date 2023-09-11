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Зеленский предупредил Евросоюз о проблемах с украинскими беженцами

Зеленский пригрозил проблемами с украинскими беженцами при сокращении помощи
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters)

Сокращение помощи Украине со стороны Запада может вызвать непредсказуемую реакцию украинских беженцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

По его мнению, сокращение помощи только продлит конфликт, что, в свою очередь, создаст риски для Запада в его «собственном дворе». Невозможно предсказать, как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют на то, что их страну бросят, считает Зеленский.

Как отметил президент, украинцы в целом «вели себя хорошо» и «очень благодарны» тем, кто их приютил, и не забудут эту щедрость. Тем не менее, это не было бы «хорошей историей» для Европы, если бы она «загнала этих людей в угол».

Согласно результатам исследования украинского негосударственного Центра экономической стратегии (ЦЭС), на конец июня за рубежом находились 5,6–6,7 млн украинцев. Из них планируют вернуться 63% (то есть от 3,5 млн до 4,2 млн). По расчетам ЦЭС, от 1,3 млн до 3,3 млн беженцев могут остаться за рубежом.

В июне 2023 года Федеральная служба статистики Германии сообщила, что население страны в 2022 году выросло на 1,3% (1,12 млн человек) после прироста в 0,1% (82 тыс. человек) годом ранее.

Bloomberg отмечает, что это рекордный прирост после объединения восточной и западной частей государства (ГДР и ФРГ) в 1990 году. Тогда население ФРГ увеличилось с 62,7 млн в 1989 году до 79,8 млн в 1990-м.

Федеральная служба статистики связала скачок численности населения в этом году с увеличением количества иммигрантов (1,45 млн против 329 тыс. годом ранее), в основном из-за украинских беженцев.

Всего, по данным Destatis, на конец прошлого года в Германии проживали порядка 84,4 млн человек, в том числе 12,3 млн иностранцев. Из них большинство имели турецкое (1,34 млн), украинское (1,05 млн) или сирийское (883 тыс.) гражданство. Наибольший прирост показало население с украинским гражданством — 915 тыс. человек. Количество украинцев, проживающих в Германии, за прошлый год увеличилось более чем в шесть раз.
 

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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