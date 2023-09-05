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Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на пост главы Минобороны

Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру Умерова на пост главы Минобороны
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Военная операция на Украине
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: офис президента Украины / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины. Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте.

Ранее Верховная рада поддержала отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и увольнение Умерова с должности руководителя Фонда государственного имущества. Отставку Резникова поддержали 327 депутатов, четверо выступили против. За увольнение Умерова проголосовали 302 депутата, проголосовавших против не было.

Кто сменит Умерова на посту главы Фонда госимущества, пока не известно. Резников, вероятно, займет должность посла Украины в Великобритании — об этом писала «Украинская правда» со ссылкой на источники и говорил народный депутат Ярослав Железняк. Сам Резников при этом заявлял, что не в курсе потенциального назначения.

Зеленский предложил сменить главу Минобороны вечером 3 сентября. Спустя сутки Резников подал в Верховную раду заявление об отставке «во исполнение решения президента».

Украинский президент объяснял решение уволить главу Минобороны тем, что ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Американская New York Times связывала это со скандалами с госзакупками и личным желанием самого Резникова покинуть пост.

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Владимир Зеленский Верховная рада Украины Минобороны Украины Алексей Резников Рустем Умеров
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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