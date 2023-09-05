Против руководства фонда кандидата в главы Минобороны Украины завели дело

На Украине по поручению премьер-министра Шмыгаля возбудили дело против руководства Фонда государственного имущества, которое возглавляет Рустем Умеров. 3 сентября Зеленский предложил назначить его на пост нового министра обороны

Рустем Умеров (Фото: rustemumerov.ua / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Украинская полиция возбудила уголовное дело в отношении руководства Фонда государственного имущества, который возглавляет предложенный президентом Владимиром Зеленским на пост нового министра обороны Рустем Умеров. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на письмо Нацполиции Украины.

В документе говорится, что «Национальной полицией Украины по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля проведена проверка по незаконности увольнения независимых членов наблюдательного совета компании «Центрэнерго» (одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. — РБК) и зарегистрировано уголовное производство по факту грубого нарушения законодательства о труде».

Ранее Хозяйственный суд Киева признал незаконным решение Фонда государственного имущества об увольнении членов набсовета. Кроме того, ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц «Центрэнерго» и Фонда госимущества за провал подготовки к осенне-зимнему сезону.

В случае, если Умерову будут предъявлены обвинения, главой Минобороны Украины может стать человек, находящийся под следствием, отмечают «Украинские новости».

Рустем Умеров в 2019–2022 годах был депутатом от партии «Голос». В апреле 2022-го вошел в состав украинской делегации для переговоров с Россией; по ходу конфликта был вовлечен в процессы, связанные с созданием зернового коридора и обменом пленными. С сентября того же года он возглавлял Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины (реализует госполитику в сферах приватизации, аренды, использовании и отчуждении государственного имущества, управлении объектами государственной собственности).

3 сентября Зеленский предложил сменить министра обороны Украины Алексея Резникова, поскольку ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». «Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», — заявил тогда президент.

Спустя сутки Резников подал в Верховную раду заявление об отставке «во исполнение решения президента», его рассмотрят на ближайшем заседании. На должности министра обороны он пробыл год и десять месяцев — с 4 ноября 2021 года. В тот же день в отставку с поста главы ФГИ Украины подал Умеров.