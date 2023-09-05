branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,42 (-0,19) Инвестиции, 04 сен, 16:11 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,28) Инвестиции, 04 сен, 16:11
Почему экономика процветавшей Германии идет ко дну — The Economist Pro, 09:42
В Росгвардии сообщили о наступлении ВСУ в районе Новодонецкого Политика, 09:36
Форварда МЮ исключили из сборной Бразилии после обвинений в насилии Спорт, 09:31
Новым мэром Томска стал заместитель главы Омска Политика, 09:25
«Не зацикливайтесь на ИИ»: создатель Coursera — о рисках нейросетей Pro, 09:19
«Флакон», «Хлебозавод», «Суперметалл»: как делают креативные пространства РБК Стиль и Honor, 09:16
Против руководства фонда кандидата в главы Минобороны Украины завели дело Политика, 09:12
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ефимов сообщил о реорганизации участка площадью 21 га на юге Москвы Город, 09:10
Россияне рассказали, сколько времени тратят на ремонт жилья Недвижимость, 09:03
Поисковые запросы выявили регионы с разной реакцией бизнеса на кризисы Экономика, 09:00
«Август — закуска, сентябрь — основное блюдо». Каким будет курс биткоина Pro, 08:52
Куба раскрыла сеть вербовки для участия в боевых действиях на Украине Политика, 08:46
Суд в Германии признал незаконным обыск в офисе адвокатов Усманова Политика, 08:41
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 08:38
Политика ,  
0 

Против руководства фонда кандидата в главы Минобороны Украины завели дело

На руководство фонда кандидата в министры обороны Украины Умерова завели дело
На Украине по поручению премьер-министра Шмыгаля возбудили дело против руководства Фонда государственного имущества, которое возглавляет Рустем Умеров. 3 сентября Зеленский предложил назначить его на пост нового министра обороны
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: rustemumerov.ua / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Украинская полиция возбудила уголовное дело в отношении руководства Фонда государственного имущества, который возглавляет предложенный президентом Владимиром Зеленским на пост нового министра обороны Рустем Умеров. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на письмо Нацполиции Украины.

В документе говорится, что «Национальной полицией Украины по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля проведена проверка по незаконности увольнения независимых членов наблюдательного совета компании «Центрэнерго» (одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. — РБК) и зарегистрировано уголовное производство по факту грубого нарушения законодательства о труде».

Ранее Хозяйственный суд Киева признал незаконным решение Фонда государственного имущества об увольнении членов набсовета. Кроме того, ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц «Центрэнерго» и Фонда госимущества за провал подготовки к осенне-зимнему сезону.

В случае, если Умерову будут предъявлены обвинения, главой Минобороны Украины может стать человек, находящийся под следствием, отмечают «Украинские новости».

Рустем Умеров в 2019–2022 годах был депутатом от партии «Голос». В апреле 2022-го вошел в состав украинской делегации для переговоров с Россией; по ходу конфликта был вовлечен в процессы, связанные с созданием зернового коридора и обменом пленными. С сентября того же года он возглавлял Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины (реализует госполитику в сферах приватизации, аренды, использовании и отчуждении государственного имущества, управлении объектами государственной собственности).

3 сентября Зеленский предложил сменить министра обороны Украины Алексея Резникова, поскольку ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». «Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», — заявил тогда президент.

Читайте на РБК Pro
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума
Послабления по дивидендам и обмен активов: как отреагирует рубль
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов

Спустя сутки Резников подал в Верховную раду заявление об отставке «во исполнение решения президента», его рассмотрят на ближайшем заседании. На должности министра обороны он пробыл год и десять месяцев — с 4 ноября 2021 года. В тот же день в отставку с поста главы ФГИ Украины подал Умеров.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Рустем Умеров Минобороны Украины уголовное дело Алексей Резников Денис Шмыгаль
Материалы по теме
Глава Минобороны Украины Резников подал в Раду заявление об отставке
Политика
Шойгу понадеялся на «пришествие здравого смысла» после ухода Резникова
Политика
Резников назвал цену одного дня боевых действий для Украины
Политика