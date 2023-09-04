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Военная операция на Украине ,  
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Резников прокомментировал возможное назначение на пост посла в Британии

Резников — о возможном назначении на пост посла в Британии после отставки: не в курсе
Сюжет
Военная операция на Украине

Алексей Резников прокомментировал возможное назначение на пост посла Украины в Великобритании после предложенной президентом Владимиром Зеленским отставки с должности главы украинского Минобороны.

В беседе с порталом Babel он сказал, что «не в курсе» подобных решений.

О том, что Резников после отставки с поста министра обороны Украины может стать послом в Британии, писал, в частности, народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк. Об этом говорил и другой народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. «Насколько мне известно, Алексей Гончаренко не имеет отношения ко всем этим процедурам, поэтому где он взял эту информацию — мне неизвестно. Поэтому это сложно комментировать», — сказал тогда Резников.

Вечером 3 сентября Зеленский объявил, что следует сменить министра обороны. По его словам, ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». На замену Резникову Зеленский предложил председателя Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова.

Издание «Украинская правда» и нардеп Железняк до этого говорили, что место Резникова может занять Умеров.

Согласно Конституции Украины, кандидатуру министра обороны вносит президент, для назначения или увольнения его необходимо большинство голосов в парламенте (в Верховной раде 450 мест).

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Резников возглавляет Минобороны Украины с 2021 года. Его возможную отставку на Украине обсуждают с февраля 2023 года; эту тему подняли на фоне скандала из-за закупок продуктов для военнослужащих по завышенным ценам, после которого своих постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников Минобороны.

Тогда глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия говорил, что Резников может перейти на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а новым министром обороны станет нынешний руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов. В итоге перестановки не состоялись: по словам Резникова, остаться на своей должности его попросил сам Зеленский.

Резников заявлял, что может уволиться и по собственному желанию, если «уже не будет сил и чувства юмора смеяться» над людьми, желающими его отставки. В этом случае ему нужно будет написать заявление на имя главы государства, а тот представит вопрос на рассмотрение в парламент.

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Алексей Резников посол Украины отставка
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