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Военная операция на Украине ,  
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Глава Минобороны Украины Резников подал в Раду заявление об отставке

Глава Минобороны Украины Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке
Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Резников
Алексей Резников (Фото: reznikovoleksii / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную раду заявление об отставке «во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского».

На своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) он опубликовал фото своего обращения к председателю Рады Руслану Стефанчуку.

«Пройден непростой путь. От категорического отказа предоставлять Украине [ПЗРК] Stinger в ноябре 2021 года, когда я только был назначен на должность министра обороны Украины, до формирования «авиационной коалиции», предоставления современных танков, средств ПВО/ПРО, дальнобойных ракет, бронетехники, артиллерии, РСЗО», — подписал Резников пост.

Материал дополняется

Теги
Минобороны Украина Верховная рада Украины Алексей Резников отставка
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