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Верховная рада отправила в отставку министра обороны Резникова

Верховная рада Украины отправила в отставку министра обороны Резникова
Сюжет
Военная операция на Украине
Более 300 депутатов поддержали отставку главы военного ведомства. Голосование по его преемнику назначено на среду
Алексей Резников
Алексей Резников (Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images)

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за отставку Алексея Резникова с должности министра обороны. Как передает «Страна», поддержали отставку 327 депутатов, против выступили четверо.

Завтра депутаты проголосуют по вопросу о назначении министром Рустема Умерова, который является руководителем Фонда госимущества.

О том, что на Украине сменится глава военного министерства, президент страны Владимир Зеленский заявил в минувшие выходные. Он аргументировал эту позицию тем, что «ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

Резников утром в понедельник направил в Раду заявление об отставке.

Американская New York Times объяснила такое решение скандалами с контрактами и личным желанием самого Резникова покинуть пост.

Сам Резников, подводя итоги своей работы, отметил, что с ноября 2021 года (тогда он стал министром) «был пройден непростой путь от отказа западных стран поставлять Украине ПЗРК Stinger до создания так называемой авиационной коалиции.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отставку Резникова внутренним делом Украины. Министр обороны Сергей Шойгу в свою очередь выразил надежду на то, что изменения в Киеве приведут к «пришествию здравого смысла хотя бы в одну из голов».

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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