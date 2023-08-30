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Депутаты украинской Рады предложили приравнять коррупцию к госизмене

Депутаты Верховной рады Украины предложили приравнять коррупцию к госизмене
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Группа депутатов Верховной рады Украины во главе со спикером Дмитрием Разумковым внесла законопроект, который предлагает приравнять некоторые коррупционные преступления во время действия военного положения в стране к государственной измене, следует из базы данных украинского парламента. Текст документа и пояснительная записка к нему в законодательной базе пока не опубликованы.

По словам Разумкова, документ предлагает дополнить Уголовный кодекс страны соответствующей статьей. «Законопроект предусматривает [в качестве наказания за коррупцию] от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества», — сказал Разумков изданию «Страна».

С идеей приравнять коррупцию к госизмене 27 августа выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что планирует внести соответствующую инициативу в Верховную раду в скором времени. «Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но на военное время, я думаю, это поможет. Поддержит ли это законодатель, не знаю, но я точно предложу», — сказал Зеленский.

Военное положение на Украине ввели в день начала российской военной операции. С того момента его неоднократно продлевали, в последний раз — до 15 ноября.

Согласно украинскому Уголовному кодексу, наказание за коррупцию варьируется от штрафа до 15 лет лишения свободы. За госизмену может грозить от 12 до 15 лет заключения. Однако в марте 2022-го Зеленский ужесточил наказание за госизмену в условиях военного положения: от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Борьба с коррупцией — в числе требований Евросоюза к Киеву. В июне 2022 года Украина стала кандидатом в члены ЕС. Еврокомиссия предупредила Киев, что статус кандидата у страны могут отозвать при невыполнении ряда условий, среди которых усиление борьбы с коррупцией на высшем уровне.

Летом в стране разгорелся скандал с руководителем одесского военкомата Евгением Борисовым, у семьи которого издание «Украинская правда» обнаружило виллу и другое имущество в Испании на $4,5 млн. Зеленский поручил главнокомандующему вооруженными силами Украины Валерию Залужному уволить Борисова, его отправили под стражу. Кроме того, в начале августа Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение об увольнении всех областных военкомов страны.

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Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) планирует с сентября запустить портал, на котором граждане смогут анонимно сообщать о коррупционных преступлениях. При этом украинцы смогут получать денежные вознаграждения за доносы в размере 10% от суммы правонарушения (но не более 14 млн грн, или $379,3 тыс.). Также агентство планирует провести проверку «образа жизни» руководителей всех уровней центров комплектования военкоматов.

Теги
Украина коррупция госизмена законопроект