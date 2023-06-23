Арахамия пригрозил проверкой после данных об имуществе одесского военкома

Давид Арахамия (Фото: РИА Новости)

Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия пообещал инициировать расследование в отношении украинских военкомов после публикации расследования об активах семьи военного комиссара Одесской области Евгения Борисова.

«У меня просто отняло язык. Как член комитета по вопросам национальной безопасности инициирую рассмотрение этого случая и подробное его освещение в средствах массовой информации. Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования», — написал Арахамия в телеграм-канале.

Издание «Украинская правда» накануне сообщило, что члены семьи одесского военкома Борисова приобрели недвижимость и другое имущество в Испании после объявления на Украине всеобщей мобилизации в феврале 2022 года. В частности, у матери военного в собственности появилась вилла за €3 млн, а у жены — офисное помещение на главное улице Марбельи и несколько дорогих машин.

Борисов в телефонном разговоре с изданием сначала сказал, что у его семьи нет имущества в Испании, но, услышав о выписках из местного реестра, заявил, что его жена занимается в европейской стране розничной торговлей, а сам он не «влезает» в эти дела. Борисов отметил, что не в курсе того, приобрели ли члены его семьи недвижимость в Испании. По его словам, жена «должна была рассказать ему об этом позже», а сейчас занимается документацией.

В апреле экс-депутат украинского парламента Игорь Мосийчук рассказывал, что мать Борисова после начала военной операции стала владелицей виллы в испанском городе Марбелья. Экс-депутат утверждал, что военный комиссар получает огромный теневой доход от продажи «белых билетов». После разглашения этой информации Борисова отстранили от исполнения служебных полномочий, а ГБР (Государственное бюро расследований) Украины возбудило производство по фактам злоупотреблений.