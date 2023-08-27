Зеленский предложил временно приравнять коррупцию к госизмене

Зеленский направит в Раду предложение приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения. Он считает, что это нужно для развития демократического общества. Зеленский подчеркнул, что это «не расстрел и не сталинизм»

Владимир Зеленский (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский предложит приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения, эту инициативу он в ближайшее время внесет в Верховную Раду. Об этом украинский лидер заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

«Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но на военное время, я думаю, это поможет. Поддержит ли это законодатель, не знаю, но я точно предложу. Потому что мы развиваем демократическое общество. Очень важно не закручивать гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной острый вопиющий случай. Мы должны вводить системные вещи», — сказал он (цитата по «Украинской правде»).

При этом, отвечая на вопрос о борьбе с коррупцией, Зеленский отметил, что у него «нет очень много времени на то, чтобы заниматься деталями, потому что есть действительно мелочи».

Зеленский предположил, что Рада получит законопроект на предстоящей неделе и дальше «игра на стороне парламента уже».

Согласно украинскому Уголовному кодексу, наказание за коррупцию варьируется от штрафа до 15 лет лишения свободы. За госизмену может грозить от 12 до 15 лет заключения.

Летом прошлого года Украина стала кандидатом в члены Евросоюза. Одно из условий вступления в ЕС — борьба с коррупцией. В ноябре 2022-го Зеленский заявил об отсутствии коррупции в стране. По его словам, «многие коррупционеры уехали вместе со своими деньгами», а остались «только те, кто хочет защитить свою страну».

В июле антикоррупционное агентство начало «мониторинг образа жизни» военкомов после скандала с руководителем одесского военкомата Евгения Борисова, у семьи которого обнаружили виллу и другое имущество в Испании на $4,5 млн. Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному уволить Борисова, его отправили под стражу. В августе президент поручил уволить всех областных военкомов Украины.

Зеленский также говорил, что украинские чиновники и депутаты должны работать в стране и на интересы народа, а не думать о личной выгоде. «Любое внутреннее предательство, любой «пляж» или любое личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость. <...> Те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе выгодные командировки, чтобы можно было их совместить с бизнесом, с друзьями или «пляжами», — вас таких не будет», — отмечал он.

Военное положение на Украине ввели в начале российской военной операции. С того момента его неоднократно продлевали, в последний раз — до 15 ноября.