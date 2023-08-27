branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 25 авг, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 25 авг, 17:06
В США тысячи пилотов заподозрили в сокрытии серьезных заболеваний Общество, 20:05
Число погибших при взрыве на АЗС в Румынии увеличилось до двух Общество, 19:51
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
В Турции 26 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом Общество, 19:40
Сбежавший из зоны военной операции контрактник получил 5,5 лет колонии Политика, 19:36
Зеленский предложил временно приравнять коррупцию к госизмене Политика, 19:34
«Крылья Советов» победили аутсайдера и вошли в топ-4 в РПЛ Спорт, 19:26
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
В Казахстане стало на 70% больше компаний с российским капиталом Экономика, 18:42
Ферстаппен повторил рекорд Феттеля по числу побед подряд в «Формуле-1» Спорт, 18:31
Орловский губернатор сообщил об упавшем дроне возле деревни Маслово Политика, 18:30
Симоньян заявила о втором за неделю упавшем около ее дома дроне Политика, 18:29
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 18:25
Bloomberg узнал, какими будут новые iPad Pro Технологии и медиа, 18:18
«Манчестер Сити» вышел в лидеры АПЛ Спорт, 18:14
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский предложил временно приравнять коррупцию к госизмене

Зеленский предложит Раде приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский направит в Раду предложение приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения. Он считает, что это нужно для развития демократического общества. Зеленский подчеркнул, что это «не расстрел и не сталинизм»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский предложит приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения, эту инициативу он в ближайшее время внесет в Верховную Раду. Об этом украинский лидер заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

«Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но на военное время, я думаю, это поможет. Поддержит ли это законодатель, не знаю, но я точно предложу. Потому что мы развиваем демократическое общество. Очень важно не закручивать гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной острый вопиющий случай. Мы должны вводить системные вещи», — сказал он (цитата по «Украинской правде»).

При этом, отвечая на вопрос о борьбе с коррупцией, Зеленский отметил, что у него «нет очень много времени на то, чтобы заниматься деталями, потому что есть действительно мелочи».

Зеленский предположил, что Рада получит законопроект на предстоящей неделе и дальше «игра на стороне парламента уже».

Согласно украинскому Уголовному кодексу, наказание за коррупцию варьируется от штрафа до 15 лет лишения свободы. За госизмену может грозить от 12 до 15 лет заключения. 

Летом прошлого года Украина стала кандидатом в члены Евросоюза. Одно из условий вступления в ЕС — борьба с коррупцией. В ноябре 2022-го Зеленский заявил об отсутствии коррупции в стране. По его словам, «многие коррупционеры уехали вместе со своими деньгами», а остались «только те, кто хочет защитить свою страну».

Читайте на РБК Pro
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Революционная теория мозга: как мы на самом деле мыслим
Три года под риском уголовного дела: какие беды сулит параллельный импорт
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд

В июле антикоррупционное агентство начало «мониторинг образа жизни» военкомов после скандала с руководителем одесского военкомата Евгения Борисова, у семьи которого обнаружили виллу и другое имущество в Испании на $4,5 млн. Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному уволить Борисова, его отправили под стражу. В августе президент поручил уволить всех областных военкомов Украины.

Зеленский также говорил, что украинские чиновники и депутаты должны работать в стране и на интересы народа, а не думать о личной выгоде. «Любое внутреннее предательство, любой «пляж» или любое личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость. <...> Те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе выгодные командировки, чтобы можно было их совместить с бизнесом, с друзьями или «пляжами», — вас таких не будет», — отмечал он.

Военное положение на Украине ввели в начале российской военной операции. С того момента его неоднократно продлевали, в последний раз — до 15 ноября.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
коррупция Владимир Зеленский Военная операция на Украине военное положение
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
На Украине военкома отправили в армию после обвинений в коррупции
Политика
В Киеве не увидели решения проблемы коррупции в увольнениях военкомов
Политика
На Украине предложили запретить наличные для победы над коррупцией
Политика