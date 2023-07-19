На Украине проверят «образ жизни» военкомов после коррупционного скандала

Украинское антикоррупционное агентство начало «мониторинг образа жизни» военкомов после скандала с руководителем одесского военкомата, у семьи которого в июне обнаружили виллу и другое имущество в Испании на $4,5 млн

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Национальное агентство по противодействию коррупции Украины (НАПК) начало «мониторинг образа жизни» руководителей всех уровней центров комплектования — военкоматов, заявил глава агентства Александр Новиков, передает «Страна.ua».

Он также сообщил детали расследования по делу бывшего одесского военкома Евгения Борисова, у семьи которого в июне обнаружили виллу и другое имущество в Испании на $4,5 млн. «Сегодня НАПК направит выводы по поводу незаконного обогащения руководителя одесского регионального центра комплектования. Это фактически рекордное установление фактов незаконного обогащения — 188 млн гривен (около $5 млн. — РБК). Только один объект, купленный в Испании на маму этого человека, стоит €3,7 млн», — сказал Новиков.

Глава НАПК рассказал, что Борисов, объясняя происхождение средств, говорил, что брал деньги взаймы у разных предпринимателей. «При этом ведомостями из налоговой не подтверждается наличие таких средств у данных лиц. Более того, по его словам, отдельные договоры о даче взаймы были подписаны в Одессе гражданами, которые отсутствовали в Одессе во время подписания», — добавил Новиков.

Издание «Украинская правда» 23 июня опубликовало расследование, из которого следовало, что члены семьи Борисова приобрели недвижимость и другое имущество в Испании после объявления на Украине всеобщей мобилизации в феврале 2022 года. В частности, у его матери в собственности появилась вилла, а у жены — офисное помещение на главной улице Марбельи и несколько дорогих машин. По подсчетам издания, общая стоимость этого имущества составляет около $4,5 млн.

Борисов в телефонном разговоре с изданием сначала сказал, что у его семьи нет имущества в Испании, но, услышав о выписках из местного реестра, заявил, что его жена занимается в Европе розничной торговлей, а сам он не «влезает» в эти дела. Он утверждал, что не в курсе, приобрели ли члены его семьи недвижимость в Испании. По его словам, жена «должна была рассказать ему об этом позже», а сейчас занимается документацией.

Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года, после объявления Россией военной операции. На следующий день Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию. Сроки военного положения и мобилизации продлевались несколько раз, в последний раз — 2 мая на 90 суток.

Спустя сутки после публикации расследования президент Украины Владимир Зеленский дал срочное поручение главкому ВСУ Валерию Залужному уволить одесского военкома. «Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно освободить от должности, так сказать, одесского «военкома» — начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна», — заявил президент.