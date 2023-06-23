Зеленский поручил уволить «так сказать, одесского военкома»

Накануне «Украинская правда» сообщила, что члены семьи одесского военкома Борисова приобрели недвижимость и другое имущество в Испании на $4,5 млн после объявления мобилизации на Украине. Зеленский поручил срочно уволить чиновника

Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский дал срочное поручение главкому ВСУ Валерию Залужному уволить с должности начальника одесского военкомата Евгения Борисова. Это произошло спустя сутки после публикации материала о том, что семья военкома после введения на Украине военного положения приобрела виллу и другое имущество в Испании на $4,5 млн.

«Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно освободить от должности, так сказать, одесского «военкома» — начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна», — сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

Он также заявил, что дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Александра Павлюка для проверки военкомов во всех регионах Украины на предмет коррупции.

Издание «Украинская правда» накануне сообщило, что члены семьи Борисова приобрели недвижимость и другое имущество в Испании после объявления на Украине всеобщей мобилизации в феврале 2022 года. В частности, у его матери в собственности появилась вилла, а у жены — офисное помещение на главной улице Марбельи и несколько дорогих машин. По подсчетам издания, общая стоимость этого имущества составляет около $4,5 млн.

Борисов в телефонном разговоре с изданием сначала сказал, что у его семьи нет имущества в Испании, но, услышав о выписках из местного реестра, заявил, что его жена занимается в Европе розничной торговлей, а сам он не «влезает» в эти дела. Борисов отметил, что не в курсе, приобрели ли члены его семьи недвижимость в Испании. По его словам, жена «должна была рассказать ему об этом позже», а сейчас занимается документацией.

В апреле экс-депутат украинского парламента Игорь Мосийчук сообщил, что мать Борисова после начала военной операции стала владелицей виллы на курорте Марбелья в Андалусии. Экс-депутат утверждал, что военный комиссар получает огромный теневой доход от продажи «белых билетов». После разглашения этой информации Борисова отстранили от исполнения служебных полномочий, а ГБР (Государственное бюро расследований) Украины возбудило производство по фактам злоупотреблений.