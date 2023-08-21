Украинцам начнут давать процент от взяток за доносы о коррупции

Гражданин, доложивший о коррупции, сможет получить вознаграждение в размере 10% от суммы правонарушения после решения суда

Фото: Ishtvan Rishko / Shutterstock

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции планирует в начале сентября запустить портал, на котором можно будет анонимно сообщить о коррупции, заявил глава агентства Александр Новиков в эфире телемарафона, его слова приводит издание «Страна.ua».

Гражданин, доложивший о коррупции, сможет получить вознаграждение в размере 10% от суммы правонарушения (но не более 14 млн грн, или $379,3 тыс.) после решения суда.

«Это специальный ресурс, который обеспечит анонимное послание уведомлений работниками организаций о коррупции в их организациях, которые будут попадать руководителям организации или уполномоченным по предотвращению коррупции, а также специальным субъектам — НАБУ, ГБР, Национальному агентству, Национальной полиции», — пояснил Новиков.

Летом прошлого года Украина стала кандидатом в члены Евросоюза. Одно из условий вступления в ЕС — борьба с коррупцией. В ноябре президент Владимир Зеленский заявил об отсутствии коррупции в стране. По его словам, «многие коррупционеры уехали вместе со своими деньгами», а остались «только те, кто хочет защитить свою страну». «Никто не сможет простить коррупцию в будущем, после войны, потому что мы пережили очень трудные испытания», — отметил он.

Бывший советник офиса главы государства Алексей Арестович, в свою очередь, говорил, что Украине нужен президент, который не будет воровать. «Сам не будет и другим давать не будет», — заявлял он. В ответ на вопрос, не является ли им Зеленский, Арестович возразил, что тот не поборол коррупцию до конца.

В июле антикоррупционное агентство начало «мониторинг образа жизни» военкомов после скандала с руководителем одесского военкомата Евгения Борисова, у семьи которого обнаружили виллу и другое имущество в Испании на $4,5 млн. Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному уволить Борисова. Вскоре Зеленский поручил уволить всех областных военкомов Украины.