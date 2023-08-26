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Военная операция на Украине ,  
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Трюдо заявил о готовности НАТО и G7 к длительному конфликту на Украине

Премьер Канады Трюдо: НАТО и G7 готовы к долгому военному конфликту на Украине
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Военная операция на Украине
Джастин Трюдо
Джастин Трюдо (Фото: Justin Tang / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Страны НАТО и G7 осознают, что военный конфликт Москвы и Киева может продлиться долго, но будут поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется, сообщил Bloomberg премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Мы всегда знали, что это будет долгий процесс», — сказал он в ответ на вопрос о ходе украинского контрнаступления. По словам премьера, «судя по разговорам в G7 и НАТО», эти государства готовы к длительным боевым действиям, но помощь Киеву продолжится, «потому что мы не можем и не должны позволить России победить».

Как сообщала в начале июня Politico со ссылкой на американских чиновников, в Белом доме считают, что будущая поддержка в адрес Украины зависит от успехов наступления украинской армии. Позднее Financial Times написала, что медленный ход контрнаступления ВСУ «встревожил» представителей западных стран, и украинский президент Владимир Зеленский пообещал союзникам ускорить его. Темпы наступления он объяснял сложностями на поле боя и очень укрепленными линиями обороны России.

Официально власти США и других стран обещают поддерживать Украину в военном и финансовом отношении столько, сколько потребуется.

Украинское контрнаступление идет с начала июня. Минобороны России неоднократно заявляло о срыве попыток атак ВСУ и больших потерях Киева. Президент Владимир Путин в середине июля заявил, что «контрнаступление провалилось». «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь, пусть попробуют», — также говорил он. Военную помощь Киеву со стороны Запада российские власти осуждают. В Кремле заявляют, что Россия намерена довести военную операцию до конца и альтернативы этому нет.

Теги
Джастин Трюдо Канада Украина Военная операция на Украине НАТО G7
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