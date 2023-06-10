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Трюдо пообещал передать Украине задержанный российский Ан-124

Премьер Канады Трюдо пообещал передать Украине российский Ан-124
Джастин Трюдо
Джастин Трюдо (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, прибывший с визитом на Украину и встретившийся с президентом Владимиром Зеленским, объявил, что передаст Киеву задержанный в прошлом году в Торонто российский Ан-124, передает издание Суспільне. Решение Оттавы незаконно и является обычным воровством, заявил ТАСС посол России в Канаде Олег Степанов.

«Прошлой весной российский «Антонов» приземлился в аэропорту Пирсон, в Торонто. Как только он приземлился — мы немедленно его задержали. Сегодня, благодаря принятому законодательству, мы конфискуем этот самолет, который был в собственности России, и начинаем процесс передачи в собственность Украины, чтобы он больше не использовался Россией», — заявил он.

Самолет Ан-124 «Руслан» российской грузовой авиакомпании «Волга-Днепр» был задержан в Торонто в феврале 2022 года. Российский посол в Канаде Олег Степанов говорил, что лайнер перевозил тесты на коронавирус из Китая и был зафрахтован канадским правительством. Борт приземлился в Торонто 27 февраля за два часа до того, как канадские власти объявили о закрытии неба для российских авиакомпаний.

Сама «Волга-Днепр» попала под санкции Канады минувшей весной. Тогда же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускал передачу лайнера Киеву.

Представитель «Волги-Днепр» отказался от комментариев.

Материал дополняется.

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