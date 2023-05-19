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G7 пообещала продолжить военную и финансовую помощь Украине

Лидеры G7 пообещали продолжить оказывать военную и финансовую помощь Украине
«Большая семерка» опубликовала совместное заявление лидеров в рамках проходящего в Японии саммита. Они обещали продолжить поддерживать Украину. Москва подчеркивала, что западная помощь не вернет ей утраченных территорий
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Страны «Большой семерки» продолжат оказывать Украине финансовую и военную помощь, говорится в совместном заявлении лидеров G7.

«Мы обещаем из Хиросимы, «символа мира», что страны G7 мобилизуют все свои инструменты политики и вместе с Украиной приложат все усилия для скорейшего установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. <...> Мы подтверждаем наше обязательство оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется», — гласит заявление.

Документ был принят на саммите «Большой семерки», который проходит с 19 по 21 мая в Японии. В G7 входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония.

По итогам 2022 года Киев получил международной помощи примерно на $32,1 млрд, со ссылкой на Нацбанк Украины сообщило УНИАН. Больше всех выделили США ($12 млрд), за ними следуют Евросоюз ($8 млрд), Международный валютный фонд ($2,7 млрд), Канада ($1,9 млрд) и Германия ($1,5 млрд).

Страны G7, за исключением Японии, оказывают Киеву и военную помощь. В частности, Вашингтон выделил почти $37 млрд, подсчитало AP. Из-за бухгалтерской ошибки стоимость переданной военной техники была указана больше примерно на $3 млрд, сообщили источники Reuters. Это дает возможность осуществить новые поставки вооружений, пишет агентство.

Власти России неоднократно осуждали военную и финансовую помощь Украине. Как заявляла представитель МИДа Мария Захарова, объем финансовой помощи со стороны США измеряется астрономической суммой, однако она не поможет Украине вернуть утраченные территории. Захарова отметила, что эта помощь не идет на «школы, больницы, трубопровод, закупку учебников или помощь неимущим». «Львиная доля вновь пойдет на закупку вооружений для Киева и, конечно, рассосется в карманах тех, кто это все и выделяет», — заявила она.

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Что касается военной помощи стран Запада в адрес Киева, то она лишь сделает для него конфликт «более болезненным», а Россия в любом случае достигнет поставленных в рамках спецоперации целей, подчеркивали в Кремле.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
G7 «Большая семерка» Украина военная помощь Военная операция на Украине
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