Зеленский пообещал западным союзникам ускорить контрнаступление

О том, что украинское контрнаступление провалилось, а ВСУ несут тяжелые потери, говорил Путин. Зеленский пообещал своим союзникам ускорить наступление, отметив, что ВСУ активно разминируют территории на передовой

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Президент Украины Владимир Зеленский уверяет своих западных союзников, что контрнаступление ВСУ вот-вот «наберет обороты», передает Financial Times со ссылкой на заявление Зеленского на Аспенском форуме по безопасности.

Он отметил, что «вынужденная задержка» начала контрнаступления позволила России заминировать многочисленные территории и возвести оборонительные рубежи. «Мы приближаемся к моменту, когда соответствующие действия [наступательные] могут набрать обороты, потому что мы уже проходим через места заминирования и разминируем эти районы», — отметил Зеленский.

Как пишет FT, представители западных стран, присутствующие на форуме, были «встревожены медленным ходом операции». Так, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд сказала украинскому президенту, что ход контрнаступления остается «вопросом в умах всех здесь присутствующих» и является «озабоченностью всех ваших друзей в мире».

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что результаты военных усилий Украины станут понятны только после того, как Киев «полностью задействует свои силы». Он также указал, что акцент Украины на обеспечении поставок западных истребителей для контрнаступления «был неуместен», потому что сильная российская ПВО не позволила авиации сыграть значительную роль в конфликте.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сказал FT, что несоответствие между ожиданиями от контрнаступления Украины и обязательствами Запада можно понять, поскольку у Запада были свои приоритеты, а Украина сосредоточилась на другом подходе.

Украинское контрнаступление по всей линии фронта продолжается с начала июня. Российский президент Владимир Путин говорил, что ВСУ не добились значимых результатов ни на одном из участков, а украинские потери он называл «катастрофическими»: почти 50%, по его словам, составляют безвозвратные. В Минобороны заявляли, что по состоянию на 11 июля с начала контрнаступления Украина потеряла более 26 тыс. военных, 17 танков Leopard, пять колесных танков АМХ и 12 БМП Bradley.

Власти Украины, говоря о ходе контрнаступления, признают, что оно идет медленнее, чем хотелось бы, и добиться быстрых результатов «практически невозможно». По словам главы Минобороны страны Алексея Резникова, ситуация связана с движением ВСУ по заминированным территориям и западные партнеры это понимают. «Это не шоу, которое смотрит весь мир и на которое делают ставки, или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью», — отмечал главком ВСУ Валерий Залужный.

Западные страны, в частности США, пообещали поддерживать Украину так долго, как это потребуется. В июле «Большая семерка» согласовала принципы долгосрочных гарантий безопасности для Украины и пообещала нарастить поставки вооружений. Россия критикует военную помощь Киеву, заявляя, что это способствует затягиванию конфликта.