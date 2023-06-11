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Маск спросил «чем это кончится?» после нового пакета военной помощи Киеву

Маск спросил «чем это кончится?» после объявления США о новом пакете военной помощи Киеву
Ранее Маск говорил, что является «большим фанатом Украины, но не Третьей мировой войны», которая, по его мнению, может начаться из-за попыток Киева вернуть Крым
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Предприниматель Илон Маск задался вопросом «чем это кончится?» после сообщения о том, что Пентагон подготовил новый пакет военной помощи Украине. Об этом он написал в соцсети Twitter в ответ на твит одного из пользователей, который опубликовал новость и спросил мнения других людей.

«Чем это кончится? Если не выдавать желаемое за действительное. Я имею в виду, в реальности», — заявил Маск. В ответ на это пользователь написал «отличный вопрос».

В начале октября 2022 года предприниматель говорил, что если Крым будет находиться в реальной опасности, то Россия может объявить полную мобилизацию и тогда начнется «тотальная война», победа Украины в которой маловероятна. По его мнению, Крым при «наиболее вероятном» исходе конфликта останется российским. Позже он добавил, что является «большим фанатом Украины, но не Третьей мировой войны».

23 апреля бизнесмен заявил, что пожертвовал Украине $100 млн. Об этом он сказал после того, как писатель Стивен Кинг предложил Маску отдать стоимость его синей галки в Twitter фонду, помогающему Украине. В ответ предприниматель прикрепил твит главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, который благодарил Маска за поставленные Киеву системы спутниковой связи Starlink, которые производит принадлежащая ему компания SpaceX. Он обещал, что организация будет предоставлять услуги спутникового интернета для Украины бесплатно.

9 июня США предоставили Украине новый пакет военной помощи на сумму $2,1 млрд. В него вошли ракеты для систем ПВО Patriot, системы HAWK и ракеты к ним, беспилотники Puma и боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением. В мае Пентагон сообщал, что с начала военной операции направил Киеву военную помощь на $37,3 млрд.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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