NYT узнала об отказе Маска предоставить ВСУ связь по Starlink близ Крыма

NYT: Илон Маск отказал Украине в доступе к Starlink рядом с Крымом для запуска дрона

Украина использует Starlink с начала спецоперации, однако Маск ограничивает применение системы в некоторых случаях. Например, он не дал доступ к ней в районе Крыма для запуска ВСУ беспилотника с целью атаки на российские корабли

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Владелец SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск в прошлом году отказался предоставить ВСУ доступ к интернету от Starlink вблизи Крыма для отправки дрона со взрывчаткой, который должен был атаковать российские корабли в Черном море, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В феврале этого года Маск в своем Twitter подчеркнул, что не позволяет Украине использовать Starlink для дальних ударов беспилотниками.

Миллиардер (состояние $240 млрд по версии Forbes) также частично отключал на Украине Starlink за неуплату, рассказали источники NYT. В конце прошлого года в стране перестали работать 1,3 тыс. терминалов Starlink, поскольку правительство Украины не выплатило положенные ежемесячно $2,5 тыс. за каждый (то есть общая сумма — $3,25 млн). При этом, как рассказал газете министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, когда Херсон перешел под контроль ВСУ, Маск «очень быстро» отреагировал на просьбу раздать интернет на этой территории, так как в подконтрольных России районах связь от Starlink недоступна.

Федоров назвал Starlink «кровью» всей инфраструктуры коммуникаций Украины и «одной из фундаментальных составляющих» успеха Киева. Министр также вступился за Маска в связи с тем, что он в октябре прошлого года допускал сохранение Крыма в составе России, а не его возвращение под контроль Украины, после чего бизнесмена обвиняли в поддержке российской стороны.

«SpaceX и Илон Маск своими делами показали, на чьей они стороне на самом деле», — сказал Федоров.

Как писала «Политика страны», украинские военные получили доступ к Starlink в конце февраля прошлого года. Федоров напрямую написал в Twitter Маску, после чего первые терминалы поступили в страну. На данный момент на Украине используется около 42 тыс. терминалов Starlink, отмечает NYT.