NYT узнала об отказе Маска предоставить ВСУ связь по Starlink близ Крыма
Владелец SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск в прошлом году отказался предоставить ВСУ доступ к интернету от Starlink вблизи Крыма для отправки дрона со взрывчаткой, который должен был атаковать российские корабли в Черном море, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В феврале этого года Маск в своем Twitter подчеркнул, что не позволяет Украине использовать Starlink для дальних ударов беспилотниками.
Миллиардер (состояние $240 млрд по версии Forbes) также частично отключал на Украине Starlink за неуплату, рассказали источники NYT. В конце прошлого года в стране перестали работать 1,3 тыс. терминалов Starlink, поскольку правительство Украины не выплатило положенные ежемесячно $2,5 тыс. за каждый (то есть общая сумма — $3,25 млн). При этом, как рассказал газете министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, когда Херсон перешел под контроль ВСУ, Маск «очень быстро» отреагировал на просьбу раздать интернет на этой территории, так как в подконтрольных России районах связь от Starlink недоступна.
Федоров назвал Starlink «кровью» всей инфраструктуры коммуникаций Украины и «одной из фундаментальных составляющих» успеха Киева. Министр также вступился за Маска в связи с тем, что он в октябре прошлого года допускал сохранение Крыма в составе России, а не его возвращение под контроль Украины, после чего бизнесмена обвиняли в поддержке российской стороны.
«SpaceX и Илон Маск своими делами показали, на чьей они стороне на самом деле», — сказал Федоров.
Как писала «Политика страны», украинские военные получили доступ к Starlink в конце февраля прошлого года. Федоров напрямую написал в Twitter Маску, после чего первые терминалы поступили в страну. На данный момент на Украине используется около 42 тыс. терминалов Starlink, отмечает NYT.
Как работает Starlink
Первые спутники Starlink Маск запустил в 2019 году, пуски проводятся с помощью ракет SpaceX. Сейчас на низкой околоземной орбите (на расстоянии до 550 км от поверхности планеты, в то время как другие спутники находятся значительно выше) действует более 4,5 тыс. таких спутников — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Спутник рассчитан на работу в течение трех с половиной лет. На Земле связь принимает терминал, в комплекте с которым идут роутер и кабели.
Благодаря Starlink интернет доступен в зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в отдаленных районах. Доступная скорость достигает 100 Мб/с, чего достаточно, например, для онлайн-игр и видеозвонков.
Сейчас Starlink доступен в США, Канаде, странах Европы, Австралии, некоторых государствах Латинской Америки и Африки.