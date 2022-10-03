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Маск назвал маловероятной победу Украины в «тотальной войне»

Предприниматель заметил, что население России в три раза больше чем на Укриане и в случае объявления полной мобилизации победить в «тотальной войне» у Киева, скорее всего, не получится
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

В случае, если Крым будет находиться в реальной опасности, Россия может объявить полную мобилизацию, тогда начнется «тотальная война», победа Украины в которой маловероятна. Об этом в своем Twitter заявил бизнесмен Илон Макс.

Ранее он написал о том, что при «наиболее вероятном» исходе конфликта Крым останется российским, а в занятых Москвой регионах повторно пройдут референдумы под контролем ООН.

В ответ на критику украинских пользователей и властей он разместил еще один пост, в котором объяснил, что в случае полной мобилизации в России для Украины останется мало шансов на победу. «Россия проводит частичную мобилизацию. Если Крым будет находиться в опасности, они объявят о полной мобилизации. Смерти с обеих сторон будут ужасающими. Население России более чем в 3 раза превышает население Украины, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, стремитесь к миру», — отметил Маск.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируют 300 тыс. человек, или около 1% от мобилизационного резерва.

На пост Маска о «наиболее вероятном» исходе конфликта между Россией и Украиной уже ответили представители украинских властей. Президент Владимир Зеленский, в частности, закрепил у себя в Twitter опрос «какой Илон Маск вам нравится больше» с вариантами ответа: «тот, который поддерживает Украину» или «тот, кто поддерживает Россию». Аккаунт Верховной рады Украины ответил Маску: «Нет».

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на предпринимателя, скорее всего, «повлияла» российская космонавтка Анна Кикина. «Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», — написал он.

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Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Украина и страны Запада не признали его результаты и ввели против Москвы санкции. Киев неоднократно обещал «вернуть» Крым. В Москве подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно».

30 сентября президент России Владимир Путин объявил о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее на территориях прошли референдумы, где подавляющее большинство проголосовали за вхождение в состав России. 3 октября договора ратифицировала Госдума. 4 октября заседание по этому поводу состоится в Совете Федерации.

Владимир Зеленский после этого отказался от переговоров с Россией «пока Путин — президент». В своем обращении он заявил, что украинская сторона выступала с инициативами в переговорном процессе, предлагала России «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях». Однако, «когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно», говорил Зеленский.

В Кремле неоднократно говорили, что мир с Украиной возможен только на российских условиях. Москва добивается, в частности, признания статуса Крыма и Донбасса, демилитаризации Украины и предоставления гарантий безопасности.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Илон Маск Военная операция на Украине мобилизация Украина Россия
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