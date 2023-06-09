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США предоставили Украине очередной пакет военной помощи на $2,1 млрд

Минобороны США: Украине предоставлен новый пакет помощи на $2,1 млрд, включая средства ПВО
Новый пакет связан с фондом «Инициатива по оказанию помощи Украине» (USAI). Он включает поставки, предполагающие оплату контрактов через несколько месяцев или даже лет, а не немедленное их изъятие со складов Пентагона
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $2,1 млрд, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны США.

Однако вооружения не будут поставлены немедленно со складов, на эту сумму будут заключаться контракты с производителями и зарубежными поставщиками.

В новый пакет вошли:

  • ракеты для систем ПВО Patriot;
  • системы противовоздушной обороны HAWK и ракеты к ним;
  • 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;
  • беспилотные летательные аппараты Puma;
  • боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
  • финансирование мероприятий по обучению, техническому обслуживанию и жизнеобеспечению украинских войск.

Пакет помощи связан с фондом «Инициатива по оказанию помощи Украине» (USAI). Это поставки, предполагающие оплату контрактов через несколько месяцев или даже лет для поддержки потребностей страны в долгосрочной перспективе, а не для немедленного применения на поле боя. Средства из такого пакета тратят не на то, чтобы извлечь оружие из запасов США, а чтобы сделать заказ или приобрести технику у производителей.

В мае 2023 года Пентагон сообщил, что с начала военной операции направил Киеву военную поддержку на $37,3 млрд.

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О предыдущем пакете помощи Вашингтон объявил 31 мая. Стоимость поставок оценили в $300 млн.

В него вошли дополнительные боеприпасы для комплексов Patriot и для реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger, ракеты «воздух-воздух» с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow для противовоздушной обороны. Также в списке вооружений 105-мм танковые боеприпасы, артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм, боеприпасы для беспилотников.

Российское руководство неоднократно предупреждало, что западные поставки оружия Украине только усугубят ситуацию и затянут конфликт, но на исход спецоперации повлиять не смогут. Эти поставки — крайне опасные шаги, которые угрожают европейской и глобальной безопасности, заявлял посол России в США Анатолий Антонов.

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