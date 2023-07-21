Салливан признал, что контрнаступление Украины «идет тяжело»
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что контрнаступление Украины «идет тяжело», Киев несет большие потери.
«И мы говорили, что оно будет тяжелым», — заявил Салливан на форуме по безопасности в Аспене.
Он отметил, что Украина имеет значительные силы, которые еще не задействованы в боях: страна ждет «подходящего момента» для достижения «максимального эффекта на поле боя».
Вашингтон ведет консультации с Киевом, но решение остается за украинской стороной.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что наступление продвигается медленнее, чем ожидалось, так как оно началось позже, чем предполагалось. «Мы планировали начать его весной, но мы этого не сделали, потому что, честно говоря, у нас не хватало боеприпасов и вооружений, а также не хватало должным образом обученных [применению] этого оружия бригад», — сказал он в видеообращении на форуме в Аспене, его слова цитирует CNN. Позднее начало дало России возможность заминировать территории и соорудить несколько линий обороны.
«Из-за этого — более медленный темп наших контрнаступательных действий», — объяснил украинский лидер. Он выразил уверенность, что наступление «наберет обороты».
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о безуспешности украинского контрнаступления. «В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери, это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек», — сказал он сегодня.
Наступлению Киева не помогают ни поставки оружия, в том числе танков, «ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», утверждает Путин. В Европе видят, что «так называемая поддержка Украины — это, по сути дела, тупик, пустая, бесконечная трата денег и сил».