Украина ждет «подходящего момента» для достижения «максимального эффекта», сказал советник президента США по нацбезопасности. Путин не раз говорил о безуспешности наступления Киева

Фото: София Гатилова / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что контрнаступление Украины «идет тяжело», Киев несет большие потери.

«И мы говорили, что оно будет тяжелым», — заявил Салливан на форуме по безопасности в Аспене.

Он отметил, что Украина имеет значительные силы, которые еще не задействованы в боях: страна ждет «подходящего момента» для достижения «максимального эффекта на поле боя».

Вашингтон ведет консультации с Киевом, но решение остается за украинской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что наступление продвигается медленнее, чем ожидалось, так как оно началось позже, чем предполагалось. «Мы планировали начать его весной, но мы этого не сделали, потому что, честно говоря, у нас не хватало боеприпасов и вооружений, а также не хватало должным образом обученных [применению] этого оружия бригад», — сказал он в видеообращении на форуме в Аспене, его слова цитирует CNN. Позднее начало дало России возможность заминировать территории и соорудить несколько линий обороны.

«Из-за этого — более медленный темп наших контрнаступательных действий», — объяснил украинский лидер. Он выразил уверенность, что наступление «наберет обороты».

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о безуспешности украинского контрнаступления. «В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери, это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек», — сказал он сегодня.

Наступлению Киева не помогают ни поставки оружия, в том числе танков, «ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», утверждает Путин. В Европе видят, что «так называемая поддержка Украины — это, по сути дела, тупик, пустая, бесконечная трата денег и сил».