Кирби заявил, что время играет против украинского контрнаступления

Контрнаступление Украины идет слишком медленно, и продолжать его осенью будет еще тяжелее, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.

«В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского «списка покупок». Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили», — сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что украинские военные при этом понимают, что «время не на их стороне» и с началом осени им будет сложнее «маневрировать на местности, применять дроны и системы ПВО».

Однако, по мнению Кирби, украинские войска «отважно сражаются» и ситуация на фронте не становится патовой. «Пока все движется не так быстро, как хотел бы [президент Украины Владимир] Зеленский, но они добиваются некоторого прогресса», — подчеркнул представитель Белого дома.

В начале июня Украина перешла в контрнаступление. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил медленное наступление сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. Российское Минобороны не раз сообщало о срыве украинского наступления и больших потерях противника.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признавал, что украинское наступление «идет тяжело» и Киев несет большие потери. При этом он отмечал, что Украина еще не задействовала все свои силы и ждет подходящего момента для достижения «максимального эффекта на поле боя».

24 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское наступление отстает от графика. При этом он сказал, что его это не беспокоит, потому что все идет по плану. Среди причин замедленного наступления он назвал ситуацию с боеприпасами и российские минные поля, а также недостаток в ПВО.