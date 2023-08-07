В России от кори привили более 600 тыс. мигрантов

Роспотребнадзор: прививки от кори сделали более 1,2 млн человек, в том числе мигранты

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Прививки против кори в рамках подчищающей иммунизации — вакцинации непривитых и не болевших ранее, а также привитых однократно — сделали более 1,2 млн человек, в том числе 608 тыс. мигрантов.

Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Руководитель службы Анна Попова на совещании с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства поручила активизировать прививочную кампанию и уделить внимание информационно-разъяснительной работе с гражданами. В Роспотребнадзоре отметили, что это особенно актуально в преддверии учебного года.

На совещании также обсудили снижение в России заболеваемости коронавирусом. За неделю с 31 июля по 6 августа в стране зарегистрировали 2932 случая заболевания. За предыдущие семь дней — 2985. Преобладающими остаются варианты штамма «Омикрон».

Еще одной темой совещания стала предстоящая прививочная кампания против гриппа. Попова поручила обеспечить полную готовность к проведению иммунизации населения, сообщили в Роспотребнадзоре.

Корь — острое вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой тела, интоксикацией, кашлем, насморком, конъюнктивитом и сыпью. Корь опасна тяжелыми осложнениями, судорогами, воспалением легких и головного мозга. Заболевание передается воздушно-капельным путем. Прививки от кори проводятся двукратно: детям в возрасте одного года (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее.

В начале марта в России выросла заболеваемость корью. К 20 апреля случаи заражения выявили в 44 регионах. Роспотребнадзор связывал ситуацию с прибытием мигрантов и цикличным накоплением непривитых людей.

На фоне роста заболеваемости служба поручила регионам провести подчищающую иммунизацию против кори, в том числе среди трудовых мигрантов. Ряд учебных заведений, где выявили единичные случаи кори, в том числе в РГУ нефти и газа им. Губкина, Московском политехе и МГУ. Эти вузы временно переходили на дистанционное обучение.

Риск перехода к эпидемии в Роспотребнадзоре исключили. Как отметили в ведомстве в апреле, общий уровень иммунизации от кори в России составляет примерно 95%, что исключает такую угрозу. Попова в мае заявила, что ситуация с заболеваемостью корью по стране стабилизировалась.