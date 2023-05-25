Попова сообщила о двукратном снижении числа заболевших корью за неделю
Ситуация с заболеваемостью корью в России стабилизировалась, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Если говорить об оценке неделя к неделе, мы видим двукратное уменьшение числа зарегистрированных случаев», — сообщила она в кулуарах X Невского международного экологического конгресса (цитата по ТАСС).
В начале марта Роспотребнадзор сообщил о росте числа случаев кори. К 20 апреля их выявили в 44 регионах. Подъем заболеваемости в ведомстве связали с прибытием мигрантов, а также с периодом цикличности заболевания из-за накопления непривитых людей. Всего за январь—март в России зарегистрировали 1089 случаев заболевания, большинство заболевших — дети.
На фоне роста заболеваемости Роспотребнадзор поручил регионам провести подчищающую иммунизацию против кори, в том числе среди трудовых мигрантов. Речь шла о вакцинации непривитых и не болевших ранее, а также привитых однократно детей и взрослых. Ряд учебных заведений, где выявили единичные случаи кори, в том числе РГУ нефти и газа им. Губкина и несколько факультетов МГУ, временно переходили на дистанционное обучение.
Риск перехода к эпидемии в Роспотребнадзоре исключили. Как отметили в ведомстве, общий уровень иммунизации от кори в России составляет примерно 95%, что исключает такую угрозу.