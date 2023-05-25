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Общество ,  
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Попова сообщила о двукратном снижении числа заболевших корью за неделю

Попова: ситуация с корью стабилизировалась, за неделю число заболевших упало в два раза
Заболеваемость корью в России начала расти в начале марта. Роспотребнадзор связывал ситуацию с прибытием мигрантов и цикличным накоплением непривитых людей. По словам Поповой, за минувшую неделю число заболевших снизилось
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Ситуация с заболеваемостью корью в России стабилизировалась, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если говорить об оценке неделя к неделе, мы видим двукратное уменьшение числа зарегистрированных случаев», — сообщила она в кулуарах X Невского международного экологического конгресса (цитата по ТАСС).

В начале марта Роспотребнадзор сообщил о росте числа случаев кори. К 20 апреля их выявили в 44 регионах. Подъем заболеваемости в ведомстве связали с прибытием мигрантов, а также с периодом цикличности заболевания из-за накопления непривитых людей. Всего за январь—март в России зарегистрировали 1089 случаев заболевания, большинство заболевших — дети.

На фоне роста заболеваемости Роспотребнадзор поручил регионам провести подчищающую иммунизацию против кори, в том числе среди трудовых мигрантов. Речь шла о вакцинации непривитых и не болевших ранее, а также привитых однократно детей и взрослых. Ряд учебных заведений, где выявили единичные случаи кори, в том числе РГУ нефти и газа им. Губкина и несколько факультетов МГУ, временно переходили на дистанционное обучение.

Риск перехода к эпидемии в Роспотребнадзоре исключили. Как отметили в ведомстве,  общий уровень иммунизации от кори в России составляет примерно 95%, что исключает такую угрозу. 

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
корь Анна Попова Роспотребнадзор заболеваемость

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