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В МГУ выявили случай заражения корью

Роспотребнадзор: студент исторического факультета МГУ заразился корью
Руководству университета предписано провести противоэпидемические мероприятия. Случаи кори ранее фиксировали и в других московских вузах
Корпус, в котором располагается исторический факультет МГУ
Корпус, в котором располагается исторический факультет МГУ (Фото: hist.msu.ru)

У студента исторического факультета Московского государственного университета (МГУ) выявили случай заболевания корью, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора. Руководству вуза предписано провести противоэпидемические мероприятия.

«Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания», — говорится в сообщении.

В здании Шуваловского корпуса (Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4) провели дезинфекцию. За контактировавшими с зараженным проводят медицинское наблюдение, студентов и преподавателей, которые не болели корью и не привиты, вакцинируют, добавили в Роспотребнадзоре. Философский факультет МГУ сообщил о переводе на дистанционный режим студентов 1–3 курсов бакалавриата, 1-го курса магистратуры, а также всех программ дополнительного образования и об иных мероприятиях. Ограничения действуют до 26 мая. «Доступ сотрудников и преподавателей в Шуваловский корпус — только при предоставлении сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании», — говорится в сообщении факультета.

О переводе нескольких факультетов МГУ на дистанционное обучение из-за кори в начале мая писали «РИА Новости» со ссылкой на приказ руководства вуза. «Осторожно, новости», опубликовавшие документ за подписью ректора МГУ Виктора Садовничего, сообщали, что мера коснулась 2-го учебного корпуса на Ленинских горах. В Роспотребнадзоре тогда сообщали, что в вузе зарегистрирован единичный случай подозрения на корь у студента.

Заболевания корью в последнее время выявляли и в других столичных вузах, в том числе в Университете нефти и газа имени Губкина и Московском политехе.

Как сообщали в Роспотребнадзоре в конце апреля, случаи заболевания корью выявлены в целом в 44 регионах страны. В январе—марте зарегистрировано 1089 таких случаев. Ситуация с заболеваемостью корью в России осложняется, но не требует системных ограничений, отмечала главный санитарный врач Анна Попова.

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В начале мая в Роспотребнадзоре заявляли, что рост заболеваемости корью в Москве носит «спорадический» (единичный) характер, а практически все заболевшие — непривитые граждане.

Корь — вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Отличается высокой заразностью, клинически протекает с высокой температурой, насморком, конъюктивитом, а также сыпью, проявляющейся спустя несколько суток.

В числе осложнений кори: отит, гайморит, пневмония, воспаление мозговых оболочек, возможны эпилептические припадки, поражение роговицы глаз и слепота, потеря слуха.

Специфического лечения кори не существует, единственным способом избежать болезни является вакцинация. Свыше 90% заболевших приходится именно на непривитых.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
корь МГУ Москва
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