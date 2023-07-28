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Президент Грузии назвала прибытие лайнера из Сочи провокацией

Президент Грузии Зурабишвили: прибытие российского лайнера в Батуми является провокацией
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Прибытие в Батуми лайнера Astoria Grande из Сочи, вызвавшее протесты среди местного населения, является «российской провокацией. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Горжусь нашим народом, который мирно опротестовал последнюю российскую провокацию — посещение грузинского порта Батуми российским круизным лайнером», — написала она в Twitter.

По ее словам, прибытие российского лайнера в Батуми произошло на фоне «блокировки Россией транспортировки зерна» и «препятствования движению в Черном море».

В июле Россия не стала продлевать зерновую сделку. Москва пообещала вернуться к соглашению, как только будет выполнена российская часть договоренностей, которая предусматривает снятие препятствий для экспорта российской агропродукции и удобрений.

Минобороны России объявило, что с 20 июля «все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения». Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены «временно опасными для судоходства».

В порт Батуми 27 июля прибыл лайнер Astoria Grande с российскими туристами, в связи с чем у здания парламента Грузии в Тбилиси прошел митинг протеста. В акции приняли участие активисты и представители политических партий. Они сожгли российский флаг, распечатанный на листе А4.

В конце мая в Грузии прошли протесты после решения возобновить авиационное сообщение с Россией, разорванное в 2019 году. Протестующие собирались около аэропорта.

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Зурабишвили тогда также поддержала демонстрантов и призвала объявить бойкот авиаперевозчику Gergian Airways. Авиакомпания в ответ пообещала не пускать президента на борт.

Теги
Грузия Батуми лайнер провокация Россия Саломе Зурабишвили
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