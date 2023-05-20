Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за полетов в Россию

Саломе Зурабишвили раскритиковала Georgian Airways, которая сегодня выполнила первый за четыре года рейс в Москву, и заявила, что авиакомпанию интересует только обогащение. Перевозчик отвергал обвинения в свой адрес

Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways, которая 20 мая выполнила первый после возобновления авиасообщения с Россией рейс в Москву, и призвала граждан не пользоваться услугами перевозчика, сообщает «Рустави 2».

По словам Зурабишвили, компания «пользуется государством, чтобы обогатиться», как было при прежних властях и во время пандемии коронавируса. Сейчас Georgian Airways хочет «воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части нашего населения», считает президент.

Georgian Airways ранее призвала не обвинять себя в предательстве из-за возобновления полетов в Россию. Перевозчик заявил, что за кампанией, направленной против него, «стоят те силы, которые с целью оправдания зарубежных грантов готовы пойти против интереса собственной страны и народа».

Грузинский лидер также отреагировала на акцию протеста у гостиницы «Кварлис тба» в Кахетии. Издание «Интерпресс» сообщало, что в отеле находились «гости из России», которые приехали на свадьбу одного из членов семьи главы российского МИДа Сергея Лаврова, в том числе его дочь Екатерина Винокурова. Зурабишвили призвала власти воспользоваться санкционными списками стран-партнеров Тбилиси чтобы убедиться, что попавшие в них лица не смогли въехать в Грузию. «Это минимум, чтобы защитить эту страну, которая и без того находится под угрозой из-за своего геополитического положения», — сказала она (цитата по грузинскому «Первому каналу»). Со слов президента, семья уехала и свадьба не состоится.

Винокурова находится под санкциями США, Британии, Канады, Австралии и других стран.

Россия прервала авиасообщение с Грузией в августе 2019-го, поводом стали протесты в Тбилиси, прошедшие после того, как во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера. 10 мая 2023 года президент Владимир Путин снял запрет на прямые перелеты и отменил визы для граждан Грузии. Грузинские власти выдали разрешение на полеты «Азимуту» и Red Wings, Россия — Georgian Airways.

Накануне, 19 мая, в аэропорту Тбилиси прошли протесты

из-за прилета первого за четыре года рейса из Москвы.