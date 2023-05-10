В Тбилиси прошли протесты против решения России отменить визовый режим

В Тбилиси у здания МИД проходит митинг против возобновления прямого авиасообщения и отмены виз в России с Грузией после того, как президент Владимир Путин снял запрет на полеты авиакомпаний в страну с 15 мая. Об этом сообщает грузинское издание Formula News. На протест вышли члены партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

«Четкий и непоколебимый выбор большей части населения Грузии, почти полного большинства, говорит об интеграции Грузии в Евросоюз, вливании Грузии в этот цивилизованный мир, и этот выбор и требование грузинского населения должны быть реализованы. <...> Это российская провокация, преднамеренная акция, направленная на то, чтобы воспрепятствовать интеграции Грузии в Евросоюз», — заявил член ЕНД Васил Урушадзе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также считает, что упразднение визового режима является провокацией. По ее мнению, такое решение неприемлемо из-за ситуации на Украине. «Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — написала она в Twitter.

Председатель парламента Грузии и правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил в эфире телеканала Imedi LIVE, что оппозиционеры будут использовать тему снятия запрета на полеты в качестве кампании против кандидатского статуса Грузии в Евросоюз.

«Относительно внешнеполитических вопросов, в том числе интеграции в Евросоюз, уже были спекуляции, и эти спекуляции будут продолжаться. Более того, могу вам прямо сказать, что радикальная оппозиция будет всячески пытаться использовать эту тему в очередной раз для кампании, которую они ведут против статуса кандидата», — сказал Кобахидзе. Он добавил, что «было наказание, наложенное Россией, и это наказание было снято».

10 мая Путин снял запрет на полеты самолетов в Грузию. Другим указом он отменил визовый режим с этой страной. После публикации документа МИД сообщил, что отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.

Безвизовый режим между Россией и Грузией был отменен после конфликта 2008 года. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян. По действующим правилам гражданин России может находиться на территории страны 365 дней.