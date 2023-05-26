Путин заявил о «непонятной буче» в Грузии из-за прямых рейсов с Россией

Правительство Грузии положительно оценило отмену виз с Россией и возобновление полетов, но с критикой выступили президент Саломе Зурабишвили и грузинская оппозиция. Полеты возобновились 19 мая, это вызвало протесты в Тбилиси

Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин назвал совершенно неожиданной реакцию в Грузии на решение России об отмене виз и возобновлении прямого авиасообщения между странами. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями «Деловой России».

«Я думал, что все скажут, ну вот, спасибо, хорошо. Нет, там вот какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу <...>. Я когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили что ли? Что там у них происходит, не понятно», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, вопрос об отмене виз для граждан Грузии и о возобновлении прямых рейсов не раз поднимали грузинские власти, поэтому Москва сделала шаг навстречу.

Происходящее в Грузии, по словам Путина, «не наше дело», и грузинские граждане сами решают, по какому пути идти и развиваться стране. «Мы готовы пройти свою часть пути, как я уже сказал, делаем шаги навстречу и будем делать дальше, в зависимости от того, как на это будут реагировать наши партнеры», — добавил он.

С 15 мая президент своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии и разрешил возобновить прямое авиасообщение между странами. Полеты начались 19 мая.

Решение Москвы положительно оценили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. В то же время с критикой выступили президент страны Саломе Зурабишвили и оппозиция. Они назвали действия России «провокацией».

Акцию протеста против возобновления авиасообщения с Россией провели сначала у здания МИД Грузии, а потом в аэропорту Тбилиси, куда 19 мая прилетел первый за несколько лет рейс из России.

ЕС призывал Грузию не пускать к себе российские самолеты. США допускали санкции против грузинских компаний, которые будут обслуживать лайнеры из России. В то же время в правительстве Грузии указывали, что допустят к полетам авиакомпании, которые не находятся под западными санкциями. С российской стороны разрешение на полеты получили «Азимут» и Red Wings, а с грузинской — Georgian Airways.