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Грузинская авиакомпания пообещала не пускать президента на борт

Авиакомпания Georgian Airways пообещала не пускать на борт президента Зурабишвили
Georgian Airways выполнила первый за четыре года рейс Тбилиси — Москва, президент республики затем объявила перевозчику бойкот. В компании раскритиковали деятельность президента и отказались обслуживать ее в будущем
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Georgian Airways объявил президента Грузии Саломе Зурабишвили персоной нон грата и не допустит ее на свои самолеты до принесения извинений, заявил директор компании Тамаз Гаиашвили, пишет Rustavi2.

«Я не хотел ничего говорить о госпоже президенте, потому что она дама, но ее совершенно безответственное заявление не оставило мне другого выбора», — объяснил Гаиашвили.

Накануне грузинский президент объявила бойкот Georgian Airways из-за первого рейса в Москву после возобновления авиасообщения. По мнению политика, компания пользуется государством для обогащения, как при коронавирусе, и хочет «воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части нашего населения».

Бизнесмен рассказал, что компания пережила «немало лишений» вместе со страной. После конфликта с Россией вокруг Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, несмотря на «противодействие» лизинговых и страховых компаний, пилоты продолжали полеты и «привозили политиков, дипломатов и журналистов, что практически спасло нашу страну от изоляции». Гаиашвили также подчеркнул, что компания приостановила работу на время пандемии коронавируса и сейчас проходит восстановление, и тогда как в других странах власти спасали национальные авиакомпании, Georgian Airways получала лишь критику.

Теперь же Зурабишвили «думает, что, остановив грузинскую авиакомпанию, она разрушит российскую экономику». Он задался вопросом, почему «миллионы из бюджета Грузии тратятся на бесцельные поездки в зарубежные страны дамы, которая ни разу в жизни не сделала ничего хорошего для Грузии».

«Ирония судьбы, когда госпожу Зурабишвили еще называют президентом, как и Эрдогана, который сделал Turkish Airlines одной из крупнейших авиакомпаний мира, а в Стамбуле построил крупнейший в регионе аэропорт. Я больше не буду», — добавил директор Georgian Airways.

Georgian Airways — полностью частная компания, крупнейшая доля (80%) принадлежит бизнесмену Давиду Гаиашвили, остальная часть — Georgia Air Service, которым владеют Этер Гаиашвили (90%) и Софио Гвенцадзе (10%). У перевозчика семь среднемагистральных самолетов. В январе 2022 года тбилисский городской суд признал компанию неплатежеспособной из-за долгов на $57 млн.

Авиаперевозчик выполняет рейсы в Нидерланды, Францию, Армению, Израиль, Германию, Австрию, Россию и на Кипр.

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Россия прервала авиасообщение с Грузией в августе 2019 года, поводом стали прошедшие в Тбилиси протесты. Демонстранты выражали недовольство тем, что во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера.

В середине мая 2023-го президент Владимир Путин снял запрет на прямые перелеты и отменил визы для граждан Грузии. Грузинские власти выдали разрешение на полеты «Азимуту» и Red Wings, Россия — Georgian Airways.

Из-за прилета 19 мая первого за четыре года рейса из Москвы в аэропорту Тбилиси прошли протесты.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Саломе Зурабишвили Грузия Georgian Airways
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