В Грузии начались протесты из-за прибытия лайнера с туристами из Сочи

В Батуми сделал остановку лайнер с российскими туристами, некоторые из них выразили поддержку действиям России в конфликте 2008 года. После этого грузинские активисты начали протесты и сожгли российский флаг

Вид на порт Батуми (Фото: Sputnik / РИА Новости)

В порт Батуми прибыл лайнер Astoria Grande с российскими туристами, в связи с этим у здания парламента Грузии в центре Тбилиси прошел митинг протеста. Об этом сообщил оппозиционный телеканал Mtavari.

Одним из лозунгов стало нецензурное обращение к «русскому кораблю», в акции приняли участие среди прочего активисты и представители политических партий. Участники сожгли российский флаг, распечатанный на листе А4. Демонстрации запланированы и в Батуми.

Журналисты побеседовали с несколькими прибывшими российскими туристами. Те из них, разговоры с которыми опубликовал телеканал, поддержали действия России во время вооруженного конфликта с Грузией в 2008 году. Он завершился признанием Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Эти регионы Тбилиси считает оккупированной территорией Грузии.

В частности, одна женщина заявила, что «Абхазию мы от вас освободили, вы же на них с танками пошли», вторая рассказала грузинским журналистам, что «мы — Советский Союз, мы единая страна, большая, красивая». Еще один мужчина отказался отвечать на вопросы и предложил Грузии решать вопросы с Абхазией и Южной Осетией самостоятельно.

РБК направил запрос в департамент общественных связей МВД Грузии, МИД Грузии, Национальную администрацию туризма Грузии, компанию Miray Cruises.

Astoria Grande отправился в первый рейс по этому маршруту, он рассчитан на семь дней с отправкой из Сочи, посещением турецкого Трабзона, грузинского Батуми, турецких Амасары и Стамбула, а затем возвращением в Сочи. Агентство морского транспорта Грузии заявило, что санкционный режим в связи с заходом лайнера не нарушен.

В конце мая протесты прошли в Грузии в связи с решением России возобновить авиационное сообщение с этой страной, разорванное в 2019 году. Протестующие собирались около аэропорта.

Тогда демонстрантов поддержала президент республики Саломе Зурабишвили, она призвала объявить бойкот авиаперевозчику Gergian Airways, получившему разрешение на полеты в Россию. Авиакомпания в ответ пообещала не пускать президента на борт. По мнению руководства перевозчика, президент «думает, что, остановив грузинскую авиакомпанию, она разрушит российскую экономику».