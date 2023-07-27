В Грузии начались протесты из-за прибытия лайнера с туристами из Сочи

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,5) Инвестиции, 16:59 Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 90,02 (-0,02) Инвестиции, 16:59
В Греции загорелся склад с боеприпасами на военной базе Общество, 20:25
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 20:25
Путин заявил о поддержке операции на Украине Северной Кореей Политика, 20:16
Рублев крупно проиграл 61-й ракетке мира на турнире в Гамбурге Спорт, 20:15
Эмитенты евробондов смогут избежать замещения на основе двух критериев Инвестиции, 20:14
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 20:01
Угрожавшему отравить собак в ЖК в Москве бизнесмену дали 10 суток ареста Общество, 19:50
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Москве за квартал на треть вырос спрос на элитное жилье Недвижимость, 19:48
Глава комитета Думы предложил приостановить маневр из-за цен на бензин Бизнес, 19:40
УЕФА не стал отстранять «Барселону» от еврокубков из-за дела о коррупции Спорт, 19:38
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 19:38
Мобильная версия интернет-банка ПСБ вошла в топ-3 по версии Markswebb Пресс-релиз, 19:34
В Грузии начались протесты из-за прибытия лайнера с туристами из Сочи Политика, 19:33
Российский пловец побил мировой рекорд Спорт, 19:28
Политика ,  
0 

В Грузии начались протесты из-за прибытия лайнера с туристами из Сочи

В Грузии начались протесты из-за прибытия лайнера из Сочи с российскими туристами
В Батуми сделал остановку лайнер с российскими туристами, некоторые из них выразили поддержку действиям России в конфликте 2008 года. После этого грузинские активисты начали протесты и сожгли российский флаг
Вид на порт Батуми
Вид на порт Батуми (Фото: Sputnik / РИА Новости)

В порт Батуми прибыл лайнер Astoria Grande с российскими туристами, в связи с этим у здания парламента Грузии в центре Тбилиси прошел митинг протеста. Об этом сообщил оппозиционный телеканал Mtavari.

Одним из лозунгов стало нецензурное обращение к «русскому кораблю», в акции приняли участие среди прочего активисты и представители политических партий. Участники сожгли российский флаг, распечатанный на листе А4. Демонстрации запланированы и в Батуми.

Журналисты побеседовали с несколькими прибывшими российскими туристами. Те из них, разговоры с которыми опубликовал телеканал, поддержали действия России во время вооруженного конфликта с Грузией в 2008 году. Он завершился признанием Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Эти регионы Тбилиси считает оккупированной территорией Грузии.

В частности, одна женщина заявила, что «Абхазию мы от вас освободили, вы же на них с танками пошли», вторая рассказала грузинским журналистам, что «мы — Советский Союз, мы единая страна, большая, красивая». Еще один мужчина отказался отвечать на вопросы и предложил Грузии решать вопросы с Абхазией и Южной Осетией самостоятельно.

РБК направил запрос в департамент общественных связей МВД Грузии, МИД Грузии, Национальную администрацию туризма Грузии, компанию Miray Cruises.

Astoria Grande отправился в первый рейс по этому маршруту, он рассчитан на семь дней с отправкой из Сочи, посещением турецкого Трабзона, грузинского Батуми, турецких Амасары и Стамбула, а затем возвращением в Сочи.

Агентство морского транспорта Грузии заявило, что санкционный режим в связи с заходом лайнера не нарушен.

В конце мая протесты прошли в Грузии в связи с решением России возобновить авиационное сообщение с этой страной, разорванное в 2019 году. Протестующие собирались около аэропорта.

Читайте на РБК Pro
Ниже нуля. В США арестован выходец из СССР, обвиненный в краже миллионов
Чистый хайп: насколько перспективен рынок водорода — The Economist
Почему метавселенные никому не нужны в 2023 году
«После пандемии я весил 187 кг»: как худеет баскетболист Шакил О’Нил

Тогда демонстрантов поддержала президент республики Саломе Зурабишвили, она призвала объявить бойкот авиаперевозчику Gergian Airways, получившему разрешение на полеты в Россию. Авиакомпания в ответ пообещала не пускать президента на борт. По мнению руководства перевозчика, президент «думает, что, остановив грузинскую авиакомпанию, она разрушит российскую экономику».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Маргарита Овсянникова
Грузия Батуми Сочи российские туристы протесты
Материалы по теме
Посол Грузии покинул Украину по требованию Зеленского
Политика
Грузия заявила о «крайней форме эскалации» в отношениях с Украиной
Политика
В Грузии заявили о планах оппозиции в случае успеха Пригожина взять Сочи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter