Премьер Грузии Гарибашвили: восстановление авиасообщения с Россией не относится к политике

Премьер Грузии счел, что авиасообщение с Россией не относится к политике

Восстановление авиасообщения с Россией не имеет отношения к политике, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на встрече с представителями грузинской диаспоры, передает «Sputnik Грузия».

«Полеты являются частью экономических торговых отношений и никак не связаны с политикой. <...> Каждый день тысячи машин переезжают Верхний Ларс, тогда давайте его тоже закроем, остановим торговлю. С помощью перечислений мы получаем сотни миллионов долларов от нашей диаспоры. Они содержат свои семьи и развивают бизнес. Почему мы должны закрыть границы и это прекратить? Я верю, что мирной политикой мы выведем Грузию на путь мира», — сказал он.

По словам премьера, восстановление прямых рейсов и введение безвизового режима для граждан Грузии пойдут на пользу грузинской диаспоре в России и их родственникам, а задача правительства — помочь своим гражданам.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиалиний, введенный в 2019 году, и отменил визовый режим для граждан Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала упразднение визового режима провокацией и раскритиковала восстановление прямых рейсов.

В Минэкономики Грузии предупреждали, что в случае возобновления авиасообщения Тбилиси не пустит на свою территорию самолеты авиаперевозчиков, которые находятся под западными санкциями.

В ЕС призвали Грузию как страну, стремящуюся в Евросоюз, присоединиться к санкциям и не допускать в свое воздушное пространство российские самолеты.

19 мая в Тбилиси приземлился первый с 2019 года самолет из Москвы. В аэропорту устроили акцию протеста из-за этого. 20 мая авиакомпания Georgian Airways совершила первый полет в Москву после восстановления прямых рейсов.