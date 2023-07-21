Суд в Москве продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской на три месяца

Суд продлил домашний арест Блиновской на три месяца

Елена Блиновская (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Пресненский суд Москвы продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской на три месяца по делу о неуплате налогов, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Срок нахождения Блиновской под домашним арестом должен был истечь 26 июля. Суд продлил его до 26 октября.

Ранее защита Блиновской просила избрать ей более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий. Московский городской суд 19 июля постановил оставить блогера под домашним арестом.

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