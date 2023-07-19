Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом

Елена Блиновская (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Мосгорсуд оставил в силе решение о домашнем аресте блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении блогера Елены Блиновской», — говорится в сообщении.

Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. По версии следователей, с 2019 по 2021 год она не уплатила налоги на сумму более 918 млн руб.

Следственный комитет считает, что Блиновская разделила свой бизнес на много частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе. Помимо уклонения от уплаты налогов ее обвиняют в отмывании 43 млн руб., на которые она купила автомобиль.

По данным ТАСС, следствие в рамках дела арестовало банковские счета Блиновской и ее мужа на сотни миллионов рублей в разной валюте; всего арест был наложен на 136 счетов.

Она находится под домашним арестом до 26 июля. Ее мужу назначили запрет определенных действий, в частности выхода в интернет. Защита просила избрать ей более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий.

Елена Блиновская известна как автор «Марафонов желаний» — курса лекций и практических занятий по личностному росту. Она также ведет тренинги по финансовому благополучию и отношениям.